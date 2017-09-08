В Алтайском крае за один месяц на 20% выросла ипотека

В июле 2017 года реальные ставки по ипотеке снизились до рекордного уровня за год. В Алтайском крае кредит на "вторичку" брали под 10,8% годовых, а под залог прав требований по договорам долевого участия в строительстве — 10,42%. Это почти на процент ниже, чем в июне. Самая же высокая ставка в этом году в крае отмечалась в марте. Аналитический центр Агентства жилищного ипотечного кредитования ждет, что в течение трех месяцев ставка упадет еще на 1%.

Центробанк сообщает, что в июле жители края взяли 8,1 тыс. ипотечных кредитов на 10,6 млрд рублей. То есть, в среднем граждане брали по 1,3 млн рублей. АИЖК делает вывод: в условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что граждане могут позволить себе приобретать жилье большей площади.

Эксперты ожидают, что итоги августа будут еще интереснее. На этот месяц в краевой столице пришелся всплеск покупательской активности.

Людмила Авдюхина,

региональный директор АН "Жилфонд":

В августе месяце на 10% увеличилось как количество первичных заявок на покупку и обмен квартир, так и количество выходов на сделки.

Кроме того, в начале августа банки, предлагающие ипотечные кредиты населению, заявили о снижении ставок по ипотеке. Это почти сразу же почувствовали отделы продаж застройщиков. Так Евгений Крюков, маркетолог ИСК "Союз", заявил о приросте сделок в августе на 30% относительно предыдущего месяца.

Что у соседей

Жители СФО взяли 71 тыс. ипотечных кредитов на 107 млрд рублей. В среднем на каждого заемщика пришлось по полтора млрд рублей. Банки оформляли займ под 10,9% годовых.

Дороже всего в июле ипотека обходилась жителям республики Алтай — 11,85% годовых. Дешевле всего — жителям Кемеровской области. Там ипотеку оформляли под 10,75%. У ближайших соседей Алтайского края — в Томской и Новосибирской областях — кредит оформляли под 10,89% годовых.

В июле россияне взяли 507,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 927,8 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 20% — в денежном.