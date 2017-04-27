В Барнауле напротив "Арены" построят автоцентр для подержанных автомобилей

Дмитрий Морозов,

руководитель компании "Максим":

Участок под строительство я взял в аренду с аукциона еще два года назад, как раз в начале кризиса. Около года искал концепцию проекта. Идея подало строительство жилья по соседству. Новые микрорайоны скоро подступят вплотную к тракту, в них поселятся люди, часть из которых станет нашими клиентами. Также рядом расположен крупный торгово-развлекательный центр "Арена" и я рассчитываю на поток клиентов с его стороны: человек может оставить автомобиль на пару часов на мойке, например, и пойти за покупками.

Новое здание будет одноэтажным с антресольным этажом. В первом уровне расположится шоу-рум для б/у автомобилей и несколько боксов для мойки, мастерских шиномонтажа, покраски и ремонта техники, во втором — офисы и склады. Дмитрий Морозов планирует продать их за, примерно, 4 млн рублей каждый. Если же он не сможет найти покупателей, то готов купить оборудование и сдать в аренду готовый бизнес.

Дмитрий Морозов,

руководитель компании "Максим":

На рынке недвижимости по-прежнему махровый кризис: сдавать в аренду и продавать объекты крайне тяжело. Ставки и цены существенно упали по сравнению с 2014 годом. Поэтому мне пришлось поменяться. Если раньше я строил здания на продажу или под аренду и был скорее строителем, то сейчас пришлось стать девелопером: продумывать концепцию проекта и реализовывать ее под ключ, в том числе самому заниматься бизнесом на построенных площадях. Я уже морально готов к тому, что придется самому организовывать бизнес на Павловском тракте, 311г. Капитал для этого есть. Остается только найти тех, кто умеет заниматься тем же ремонтом автомобилей, но сам не может купить оборудование. Вот на них я и буду ориентироваться, если не продам боксы. А вот шоу-рум продавать не буду. Разве что все здание целиком, но пока предпосылок для сделки нет.

Для здания на Павловском тракте, 311г сейчас построили фундамент. Девелопер рассчитывает ввести его в эксплуатацию уже в конце 2018 года.