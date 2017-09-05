Барнаульский Дом быта на Докучаево отремонтируют за 177 млн рублей

Власти Алтайского края потратят 177 млн рублей на ремонт бывшего Дома быта по улице Попова, 68 в районе Докучаево. На сайте Госзакупок объявили аукцион, единственным участником которого стала компания "Новострой", сообщает "Банкфакс". Ранее эта же фирма выиграла аукцион на достройку краевого тубдиспансера в Новоалтайске, но власти отказались заключать контракт.
Сейчас площади пятиэтажного здания занимают региональные Минюст, Минобр, Управление ЗАГС, а также архив судебных участков Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула.
Предполагается, что до лета 2019 года подрядчик проведет капитальный ремонт здания и приобретет оборудование. На объекте поменяют системы отопления, вентиляции и канализации, лифт, установят кондиционеры, видеонаблюдение и телефоны, заменят сети и т. п. Кроме того, предполагаются внешние работы, в том числе озеленение территории и установка ограждений. На все работы предполагалось потратить 178 млн рублей, "Новострой" готов их выполнить за 177 млн рублей.
По плану-графику работы будут вестись два года. Заявку "Новостроя" признали соответствующей требованиям. Ранее эта же компания стала единственным допущенным участником в рамках аукциона на достраивание и поставку оборудования в краевой противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Однако Минздрав отказался заключать контракт из-за того, что фирма якобы указала недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям заказчика. Этот аукцион — один из крупнейших по сумме в Алтайском крае на данный момент — придется проводить вновь.
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