Недвижимость

Барнаульский Дом быта на Докучаево отремонтируют за 177 млн рублей

282
Сегодня, 08:54.
Недвижимость

Власти Алтайского края потратят 177 млн рублей на ремонт бывшего Дома быта по улице Попова, 68 в районе Докучаево. На сайте Госзакупок объявили аукцион, единственным участником которого стала компания "Новострой", сообщает "Банкфакс". Ранее эта же фирма выиграла аукцион на достройку краевого тубдиспансера в Новоалтайске, но власти отказались заключать контракт.

Дом быта на Докучаево.
Дом быта на Докучаево. Фото : yandex.ru/maps.

Сейчас площади пятиэтажного здания занимают региональные Минюст, Минобр, Управление ЗАГС, а также архив судебных участков Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула.

Предполагается, что до лета 2019 года подрядчик проведет капитальный ремонт здания и приобретет оборудование. На объекте поменяют системы отопления, вентиляции и канализации, лифт, установят кондиционеры, видеонаблюдение и телефоны, заменят сети и т. п. Кроме того, предполагаются внешние работы, в том числе озеленение территории и установка ограждений. На все работы предполагалось потратить 178 млн рублей, "Новострой" готов их выполнить за 177 млн рублей.

По плану-графику работы будут вестись два года. Заявку "Новостроя" признали соответствующей требованиям. Ранее эта же компания стала единственным допущенным участником в рамках аукциона на достраивание и поставку оборудования в краевой противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Однако Минздрав отказался заключать контракт из-за того, что фирма якобы указала недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям заказчика. Этот аукцион — один из крупнейших по сумме в Алтайском крае на данный момент — придется проводить вновь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Интернациональная, 18 ул. Интернациональная, 18