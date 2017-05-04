В Барнауле разморозили строительство микрорайона за телецентром

Микрорайон "Парковый" расположится около телецентра и санатория "Барнаульский". Проект из 8 домов в январе 2015 года презентовала компания "Инвест-Строй". Тогда она заложила фундамент первого дома и в марте того же года планировала начать продавать долевки по 46 тысяч за квадратный метр. Однако фактически старт продаж так и не объявили. Летом того же года в "Инвест-Строй" сообщили, что продали проект новому собственнику.

Примерно одинаковые участки земли планируют купить два крупных застройщика Барнаула, которые сейчас оформляют сделку. На них можно построить по три дома. Еще один участок с фундаментом приобрел ЖСК "Змеиногорский". Первые два застройщика пока не планируют выходить на площадку, а кооператив уже строит свой дом.

Владимир Ульянов,

председатель правления ЖСК "Змеиногорский":

Мы не стали принципиально менять архитектуру здания. Как и планировалось, это будет восьмиэтажный кирпичный дом, но на 72, а не 95 квартир, как хотели ранее. Также решено увеличить высоту потолков до 3 метров. На крыше дома будет газовая котельная, а в подвале — кладовки для имущества жильцов. Квартиры будем сдавать под черновую отделку, электричество доведем до квартиры. Продажи начнем, когда построим дом на 40% (до 3-го этажа).

Особенность нового проекта в том, что строить его будет жилищно-строительный кооператив силами нанятой подрядной организации — производственно-строительным объединением "Алтай". Купить в доме можно не долевку, а пай.

Владимир Ульянов,

председатель правления ЖСК "Змеиногорский":