В Барнауле разморозили строительство микрорайона за телецентром

На Змеиногорском тракте, 35а возобновили строительство микрорайона "Парковый". Участок планируют освоить три новых собственника. Первым на строительную площадку вышел жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "Змеиногорский", рассказал altapress.ru его председатель правления Владимир Ульянов. Дом планируют сдать в конце 2018 года.
Микрорайон "Парковый" расположится около телецентра и санатория "Барнаульский". Проект из 8 домов в январе 2015 года презентовала компания "Инвест-Строй". Тогда она заложила фундамент первого дома и в марте того же года планировала начать продавать долевки по 46 тысяч за квадратный метр. Однако фактически старт продаж так и не объявили. Летом того же года в "Инвест-Строй" сообщили, что продали проект новому собственнику.
Примерно одинаковые участки земли планируют купить два крупных застройщика Барнаула, которые сейчас оформляют сделку. На них можно построить по три дома. Еще один участок с фундаментом приобрел ЖСК "Змеиногорский". Первые два застройщика пока не планируют выходить на площадку, а кооператив уже строит свой дом.
Владимир Ульянов,
председатель правления ЖСК "Змеиногорский":
Мы не стали принципиально менять архитектуру здания. Как и планировалось, это будет восьмиэтажный кирпичный дом, но на 72, а не 95 квартир, как хотели ранее. Также решено увеличить высоту потолков до 3 метров. На крыше дома будет газовая котельная, а в подвале — кладовки для имущества жильцов. Квартиры будем сдавать под черновую отделку, электричество доведем до квартиры. Продажи начнем, когда построим дом на 40% (до 3-го этажа).
Особенность нового проекта в том, что строить его будет жилищно-строительный кооператив силами нанятой подрядной организации — производственно-строительным объединением "Алтай". Купить в доме можно не долевку, а пай.
Владимир Ульянов,
председатель правления ЖСК "Змеиногорский":
Принцип работы ЖСК описан в Жилищном кодексе в статьях №110-124. Это позволяет на многом сэкономить. В отличие от застройщиков, которые работают в рамках "Закона о долевом строительстве" (ФЗ-№214), нам не нужно собирать уставной капитал, страховать договоры долевого участия (ДДУ), регистрировать проектные декларации и так далее. Да, у ЖСК есть свои минусы. Например, этот проект вряд ли аккредитует банк и начнет выдавать ипотеку на долевки. Но мы разработали несколько схем рассрочки платежей и это может заменить услугу банка.
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