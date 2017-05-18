Фотофакты. В Барнауле за рубль продадут аварийный памятник архитектуры

Торговый дом "Сухов и сыновья" на Московском проспекте (сейчас - Ленинский). Фото : pastvu.com. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова. Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова.

Магазин "Сухов с сыновьями" построен в 1880 году. Этот памятник архитектуры — образец архитектуры торгового здания с хозяйственными постройками начала ХХ века. Сейчас оно в аварийном состоянии, в том числе конструкции пострадали от пожара.

Новому собственнику предстоит полностью восстановить магазин и вернуть исторический облик, в том числе удалить более поздние элементы архитектуры. Судя по представленным эскизам, с фасада здания исчезнет вывеска "Гастроном" и "Хлеб". Кроме того, его освободят от пристроек, очистят о гипсовой плитки, восстановят оконные проемы и их исторический декор, реставрируют чугунные скульптуры грифонов, а также установят декоративную парапетную решетку карниза. Завершить работы по контракту нужно к декабрю 2021 года.

Особенность конкурса в том, что впервые в Барнауле историческое здание хотят продать за 1 рубль. Впрочем цену лота формирует земля: участок предлагают за 20,6 млн. Привлекательность проекта повышает готовый пакет научно-проектной документации по сохранению памятника культурного наследия. По оценкам архитектора Александра Деринга, эти документы могли бы стоить собственнику около 2 млн рублей. Учитывая площадь здания, он полагает, что на реставрационные работы уйдет около 25-30 млн рублей.

Отметим, что полезная площадь здания 1,7 тыс. кв.м. Если предположить, что новый собственник сдаст их в аренду по самой низкой ставке (300 руб. кв.м), то проект окупится за 6-8 лет. Впрочем, эксперты сомневаются, что проект может быть коммерчески выгодным. Так считает, например, Андрей Макулов, предприниматель, который реставрировал здание на ул. Горького, 51. Это бывшее городское четырёхклассное училище, построенное более 100 лет назад.

Андрей Макулов,

предприниматель:

Как правило, реставрация исторических зданий обходится дороже, чем предполагалось на первоначальном этапе. В этой части города здания очень повреждены, восстанавливать нужно все: от фундамента до кровли. Проект может окупиться в лучшем случае лет через 12, поэтому его сложно назвать экономически привлекательным. Скорее всего его восстановят те, кто уже заработал достаточно денег и не рассчитывает на особую прибыль. Это будет проект для души, а не заработка.

Новый собственник может сам выбрать, как в дальнейшем использовать здание. Специальных рекомендаций в конкурсной документации нет. Макулов считает, что отталкиваться стоит о того, что здание расположено на пешеходной улице. Оно не подходит для офисов, которым нужна парковка автомобилей. Здесь могут работать популярные сегодня исторические квесты, развиваться торговля сувенирами и так далее.

Реставрированный магазин "Сухов с сыновьями" должен украсить улицу Мало-Тобольскую, которую в этом году сделают пешеходной. Проект включен в список мероприятия по созданию туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". Впервые о том, что здание продадут за рубль, сообщил Вячеслав Химочка, замглавы администрации по экономической политике на январском общественном совете по туризму.

Факт

Итоги конкурса по продаже исторического здания, известного как магазин "Сухов с сыновьями" подведут 20 июня.