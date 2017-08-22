В Барнауле рядом с церковью построят сельхозрынок

Площадку для будущего строительства уже расчистили. На паспорте объекта изображено двухэтажное здание. Заказчиком и застройщиком выступает компания "Алтайбазис". Связаться с ним, а также его подрядчиками "Строй-Сервис", не удалось: у указанных телефонов затерты последние цифры, а по предполагаемому номеру отвечает ТРЦ "Праздничный". Закончить строительство планируют 17 января 2018 года.

С вводом этого объекта в эксплуатацию Индустриальный район приобретет еще один продуктовый рынок. Первый — "Эко-ярмарка ВДНХ" — открылся в прошлом году на Взлетной, второй — "Экомаркет" — летом этого года появился в ТРЦ "Европа". Также организовать торговлю фермерскими продуктами питания планировал застройщик торгового центра на углу улиц Шумакова и Балтийская, но пока проект разрабатывают.