В Барнауле рядом с церковью построят сельхозрынок

В Индустриальном районе Барнаула начали строить здание рынка сельхозпродукции. Площадка расположена рядом с церковью Иоанна Богослова на ул. Взлетная, 33.
Площадку для будущего строительства уже расчистили. На паспорте объекта изображено двухэтажное здание. Заказчиком и застройщиком выступает компания "Алтайбазис". Связаться с ним, а также его подрядчиками "Строй-Сервис", не удалось: у указанных телефонов затерты последние цифры, а по предполагаемому номеру отвечает ТРЦ "Праздничный". Закончить строительство планируют 17 января 2018 года.
С вводом этого объекта в эксплуатацию Индустриальный район приобретет еще один продуктовый рынок. Первый — "Эко-ярмарка ВДНХ" — открылся в прошлом году на Взлетной, второй — "Экомаркет" — летом этого года появился в ТРЦ "Европа". Также организовать торговлю фермерскими продуктами питания планировал застройщик торгового центра на углу улиц Шумакова и Балтийская, но пока проект разрабатывают.
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