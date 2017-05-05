Фотофакты. В Барнауле на месте ТРЦ "Весна 2" хотят построить ТЦ с сельхозрынком

На пересечении улиц Балтийская и Шумакова, там где несколько лет назад москвичи хотели построить ТРЦ "Весна 2", барнаульский предприниматель планирует торговый центр. Эскизный проект нового здания на градостроительном совете 4 мая представил институт "Алтайгражданпроект".
Архитекторы предложили двухэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров (соответствует ТЦ районного масштаба). Около половины первого этажа отводят для сельхозрынка современного формата. Еще треть адресована продуктовому магазину. На оставшейся площади могут разместиться небольшие магазины.
Второй этаж также зарезервирован под торговлю. Главный фасад здания предлагают развернуть к Балтийской. С правого торца предусмотрена парковка на 400 автомобилей. Еще одну парковочную зону предлагают разместить вдоль Балтийской и Шумакова.
Члены градосовета не одобрили предложение. Так Сергей Боженко, зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города, отметил, что рядом расположен храм Иоанна Богослова и такое соседство требует тщательной проработки фасадов.
Также собравшиеся отметили, что слишком большой объем здания не позволяет разместить необходимое количество парковок на участке. Проектировщикам также рекомендовали акцентировать внимание на главном входе в здание, архитектурно обыграть его угол, который выходит на перекресток и убрать излишнюю рекламу с фасадов и предусмотреть для нее другие места. Например, на стеле рядом с ТЦ.
Как сообщили altapress.ru в Фонде имущества Алтайского края, участок на Балтийской, 34 принадлежит Андрею Комякову, который руководит сетью аптек "Губернский лекарь", ПСК "Строительная перспектива" и другими компаниями. В прошлом году он участвовал в торгах на право аренды участка на 5 лет под строительство. Лот забрала компания ИМИ, но не оплатила его, поэтому он достался барнаульскому предпринимателю.
Справка
Как выяснил тогда altapress.ru, компания ИМИ имеет непосредственное отношение к московской "Сибирьстройинвест", которая владеет барнаульским ТРЦ "Весна" на Малахова. Напомним, что еще в 2008 году компания сообщила СМИ, что планирует построит на этом месте ТРЦ "Весна 2", но проект так и не был реализован.
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