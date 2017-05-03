Фотофакты. Как может выглядеть Барнаульский сереброплавильный завод: эскизы

Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Фото: www.zkapitel.ru. Проект "Фабриказавод". Сохранившаяся часть плотины, которая станет самостоятельным экспонатом территории. Фото: www.zkapitel.ru.

Проект предполагает реконструкцию всей исторической территории. В первую очередь предстоит поднять культурный слой, который за время "жизни" комплекса опустился на 1,2-1,5 метра. За счет этого старинные здания станут гораздо выше. Также архитектор предлагает вернуть родной облик первой и второй фабрикам. Их стены станут белыми, говорит Деринг, потому что раньше они такими и были: "Кирпич обмазывали известью. И мы предлагаем такое решение. Внутри мы хотим оставить кладку открытой, чтобы показать знаменитый демидовский кирпич. Его образ очень хорошо подходит для современного интерьера в стиле лофт".

Здание важни (здесь взвешивали телеги с рудой) также предстоит восстановить, но арки архитекторы решили закрыть стеклом. Это позволит зданию работать круглогодично. Здесь можно организовать информационный центр всего туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". В комплексе еще вернут обжигательную фабрику, конюшню и другие утраченные исторические постройки.

Не территории сереброплавильного завода (позднее спичечной фабрики) и рядом с ним нашлось место для современных зданий. В том числе для торгово-развлекательного комплекса "Серебряный город" довольно большого размера. Здесь предлагается разместить специализированную торговлю фирменной продукцией алтайских производителей, гостиницу, кафе, пекарню, кондитерские. Новые здания необходимы для успешной эксплуатации комплекса, считают авторы проекта. Но ее архитектура не должна "копировать" подлинные памятники культурного наследия, а деликатно вступать с ними в диалог.

Отдельным блоком работы стали решения, которые должны наполнить новые и исторические здания функциями.

Александр Деринг,

руководитель мастерской "Классика":

В прошлом году мы организовали фестиваль "Завод", где собрали маркетологов, архитекторов, предпринимателей и других экспертов. В результате появились жизнеспособные предложения и мы использовали наиболее удачные в проекте "Фабриказавод".

Например, на территории нашлись места для гостиниц, причем некоторые из них можно разместить в исторических зданиях. Одна из них с рестораном немецкой кухни и пивоварней можно расположить в Конторе заводоуправления. Главные достопримечательности — сереброплавильные фабрики — предлагают наполнить музейными экспонатами, в том числе с действующим макетом паровой машины. Но не только. Много пространства отводят для залов торжественных событий и танцев, мастерских старинного платья и ювелирных, интерьерные студии и многое другое. Это должно стать местом проведения фестивалей, ивентов, "блошиных рынков", арт-выставок.

Александр Деринг,

руководитель мастерской "Классика":

Появление такого пространства будет являться настоящей точкой роста всего исторического центра, способствовать его возрождению и развитию.

Александр Деринг рассказал altapress.ru, что передал проект "Фабриказавод" одному из собственников исторической территории. По его словам, до начала проектирования еще предстоит до конца оформить документы на право собственности, а также утвердить проект охранных зон. "После этого можно будет приступать к глубокой проработке проекта реновации территории Барнаульской сереброплавильной фабрики".

Факт

В этом году проект по реновации Барнаульского сереброплавильного завода"Фабриказавод" представили на фестивале "Золотая капитель". Он получил Диплом Жюри 2 степени. "Неплохо, учитывая что было представлено более 100 работ и мы рядом с таким крутым архбюро Романа Леонидова", — написал на своих страницах в соцсетях Александр Деринг.