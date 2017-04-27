Фотофакты. Алтайские предприниматели рассказали, как развиваются в условиях кризиса и санкций

"Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Круглый стол", посвященный импортозамещению в условиях кризиса и санкций. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Мероприятие прошло на площадке "Барнаульского пивоваренного завода" при поддержке "Алтайского регионального ресурсного центра", реализующего в крае президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Как сообщил Алексей Рыбников, генеральный директор "БПЗ", на пивоваренном рынке России продолжилась тенденция снижения объемов производства. Коснулась она, прежде всего, крупных федеральных компаний, которые постепенно теряют влияние в регионах.

Местные предприятия, напротив, свои объемы наращивают. За 2016 год "Барнаульский пивоваренный завод" увеличил продажи воды на 12%, безалкогольных напитков — на 3,5%, пенных — на 2%. Также была проведена модернизация оборудования и увеличены производственные мощности фильтрации слабоалкогольной продукции и розлива безалкогольной. В результате возможности линии розлива увеличились в четыре раза, до 6 тысяч бутылок в час.

Алексей Рыбников,

генеральный директор "Барнаульского пивоваренного завода":

В нынешнем году работы по технико-технологическому совершенствованию предприятия продолжатся. На сегодняшний день заключены договоры на поставку нового оборудования. Некоторое оборудование уже проходит этап монтажа. Все это позволит увеличить мощности по выпуску продукции примерно на 20%.

Что касается санкций, то к ним "Барнаульский пивоваренный завод" давно адаптировался. Львиная доля сырья, используемого для производства, закупается в России. Например, предприятие давно работает с алтайскими сельхозпредприятиями, выращивающими качественный пивоваренный ячмень. Дорогостоящим импортным комплектующим завод сумел найти адекватную замену. По словам Алексея Рыбникова, ранее фильтрующие материалы "БПЗ" закупал в Германии. После того как были введены экономические санкции, аналоги были найдены в Армении. По качеству они ни чуть не уступают немецким.

О своей работе в условиях кризиса рассказали и другие представители бизнеса. По словам Ольги Черняевой, директора барнаульского филиала "Алейскзернопродукта", после введения санкций предприятию удалось существенно нарастить производство кормов для собак. За 2016 год выпуск этого продукта увеличился до 6 тыс тонн. В нынешнем году также прогнозируется рост.

Ольга Черняева объясняет: в ценовом сегменте с ними работают основные конкуренты Chappi и Pedigree. Преимущество алтайской продукции заключается в использовании местного сырья и более сбалансированной пищевой ценности. Это подтверждено лабораторными исследованиями. Именно это и позволяет предприятию из Алейска наращивать свою долю на рынке.

Олег Шелудяков, директор завода "Полимерпласт", также рассказал о том, что дали его предприятию введенные несколько лет назад санкции. Так, до 2014 года алтайский производитель изоленты даже не мог подумать о поставках продукции в торговые сети. Полки магазинов ломились от импортной продукции. После того, как экономическая ситуация в стране изменилась, продавцы обратили внимание на отечественных поставщиков. По словам Олега Шелудякова, сейчас алтайская изолента продается в двух десятках торговых сетей.

Компания "Алтайгазавтосервис" с введением санкций тоже выиграла, хотя эмбарго эту сферу напрямую не затронуло. По словам Геннадия Кормильцева, генерального директора "АГАС", продажи коммерческого транспорта под марками "ГАЗ" не только не сократились, но за 2016 год выросли. С "АГАС" начали плотно сотрудничать крупные алтайские предприятия, в том числе и "Барнаульский пивоваренный завод", полностью обновивший свой парк отечественными автомобилями.

Своим опытом в импортозамещении поделился Виталий Савинков, коммерческий директор предприятия "СиСорт", занимающегося производством фотосепараторов. Эта компания присутствует на рынке 10 лет. Изначально она занималась исключительно поставками импортных образцов техники. Но спустя какие-то время задумалась о собственном производстве. На сегодняшний день "СиСорт" отправляет свои сепараторы в 17 стран мира и экспорт считает приоритетным направлением.

Какие вопросы задавали участники "круглого стола" экспертам

- Как на вашем предприятии отразился запрет на оборот ПЭТ-тары? Алексей Рыбников, директор "Барнаульского пивоваренного завода": - Мы готовы к тому, что государство и дальше будет ограничивать оборот полиэтиленовой тары. Сейчас в этом плане переходный период. Тару больше 2,5 литров мы уже не можем использовать. Завод предпринял определенные шаги по продвижению продукции в кегах. Отдел продаж делает акцент на развитие этой продукции. Также мы активно используем стеклянную тару. Сегодня вы можете оценить нашу новую фирменную бутылку. В этом отношении мы успешно работаем.

- Как вы работаете в плане утилизации отходов? Виталий Савинков, коммерческий директор предприятия "СиСорт": - Я знаю, что многие предприятия столкнулись с тем, что оборудования по переработке мусора в нашей стране не производят. Могу сказать, что наш завод до конца года намерено выпустить сепаратор, который будет отделять пластик, стекло и другие твердые бытовые отходы. Подобные эксперименты мы уже проводим.