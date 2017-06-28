В "Пионер" зайдет федеральная сеть фитнес-клубов

"Пионер" подписал договор о сотрудничестве с Alex Fitnes еще осенью прошлого года. Планировалось, что спортивный клуб откроют к концу 2016-го на площади около 2 тыс. кв.м. Однако будущие партнеры долго обсуждали нюансы сотрудничества, в том числе кто и на каких условиях подготовит помещение.

Сейчас обсуждение вышло на новый уровень. Переговорщики определяют дату открытия, а в самом торговом центре появилась реклама фитнес-клуба.

Напомним, что весной в "Арене" также объявили о том, что откроют фитнес-клуб. Проект развивают собственники ТРЦ. Еще один фитнес-оператор клуб "Сафари" весной переехал из своего первого помещения в ТЦ "Вавилон" в новое в ТОЦ "Гулливер Парк". Планируется, что оба клуба откроют в ближайшее время.

Справка

Федеральная сеть Alex Fitnes — один из лидеров на российском рынке фитнес-индустрии. Бренд представляет классические спортзалы, сочетающие тренажерный зал и зоны для групповых занятий. В настоящее время открыто 56 клубов в 26 городах России, сообщает сайт фитнес-оператора. Представители сети не дают комментариев о том, когда и какой зал они планируют открыть в Барнауле. Однако один из собеседников altapress.ru рассказал, что клуб наверняка предложит дорогостоящее оборудование и низкую стоимость абонемента. Но этот клуб заточен на продвижение платных услуг. "Посещать его имеет смысл тем, кто может тренироваться сам или готов платить тренерам", - пояснил источник altapress.ru.