Недвижимость

В "Пионер" зайдет федеральная сеть фитнес-клубов

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Сегодня, 07:34.
Недвижимость

ТРЦ "Пионер" вышел на финишную прямую в переговорах с федеральной сетью фитнес-клубов Alex Fitnes. По данным источников сайта altapress.ru, сейчас девелопер и будущий арендатор обсуждают окончательные варианты сотрудничества.

ТРЦ "Пионер".
ТРЦ "Пионер". Фото : Анна Зайкова.

"Пионер" подписал договор о сотрудничестве с Alex Fitnes еще осенью прошлого года. Планировалось, что спортивный клуб откроют к концу 2016-го на площади около 2 тыс. кв.м. Однако будущие партнеры долго обсуждали нюансы сотрудничества, в том числе кто и на каких условиях подготовит помещение.

Сейчас обсуждение вышло на новый уровень. Переговорщики определяют дату открытия, а в самом торговом центре появилась реклама фитнес-клуба.

Напомним, что весной в "Арене" также объявили о том, что откроют фитнес-клуб. Проект развивают собственники ТРЦ. Еще один фитнес-оператор клуб "Сафари" весной переехал из своего первого помещения в ТЦ "Вавилон" в новое в ТОЦ "Гулливер Парк". Планируется, что оба клуба откроют в ближайшее время. 

Справка

Федеральная сеть Alex Fitnes — один из лидеров на российском рынке фитнес-индустрии. Бренд представляет классические спортзалы, сочетающие тренажерный зал и зоны для групповых занятий. В настоящее время открыто 56 клубов в 26 городах России, сообщает сайт фитнес-оператора. Представители сети не дают комментариев о том, когда и какой зал они планируют открыть в Барнауле. Однако один из собеседников altapress.ru рассказал, что клуб наверняка предложит дорогостоящее оборудование и низкую стоимость абонемента. Но этот клуб заточен на продвижение платных услуг. "Посещать его имеет смысл тем, кто может тренироваться сам или готов платить тренерам", - пояснил источник altapress.ru.

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