В скандальном квартале Барнаула начали строить первый дом

"Алгоритм" будет возводить дом на ул. Сергея Семенова, 6. Строительный номер объекта — 13. Разрешение действительно с 27 июля 2017 по 27 июля 2020 года. В квартале планировали работать еще ряд крупных застройщиков. В их числе "Жилищная инициатива", "Союз", возможно "Адалин Строй". По данным администрации города, на середину августа разрешений на строительство эти застройщики не получали.

Квартал 2033 расположен в границах ул. Попова, Энтузиастов, С.Семенова и 65 лет Победы. Участок выставляли на аукцион в 2014 году, но победитель "Жилой массив" не заплатил обещанной суммы. Разыграть лот удалось только в 2015 году. С этого времени победитель компания "Барнаулкапстрой" занималась подготовкой проекта межевания квартала: выделяла участки, которые передала на подряд другим строительным компаниям.

Участок городской земли площадью 18,5 га, предназначенный для комплексной жилой застройки. Предполагается, что здесь появятся около 15 высотных жилых домов, школа, детский сад и две крытые парковки.