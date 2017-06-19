Ведущие застройщики Барнаула построят жилье в скандальном квартале 2033

Барнаульский квартал 2033 прославился в 2014 году, когда на аукционе победила никому неизвестная компания "Жилой массив". Она пообещала заплатить за право строить здесь около 400 млн рублей, причем последние два шага аукциона компания "соревновалась" уже сама с собой, увеличивая цену. Для рынка Барнаула это были огромные деньги. До этого кварталы доставались застройщикам за 30-70 млн рублей. Компании отказались вступать в гонку за землю.

С дистанции сошли "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и новосибирская "Вира-Строй". Однако "Жилой массив" не заплатил обещанные деньги. После этого прошел почти год, прежде чем квартал вновь выставили на торги. На втором шаге, практически без борьбы, за 119 млн рублей его забрал "Барнаулкапстрой" — компания, 100% акций которой принадлежат администрации Барнаула.

Больше года у арендатора ушло на то, чтобы разработать и утвердить план планировки квартала, а также размежевать землю (то есть юридически разделить ее), чтобы передать участки под строительство разным компаниям.

По данным altapress.ru, строить дома в квартале 2033 будут несколько компаний. Одна из них —"Жилищная инициатива" — уже давно заявила, что намерена продолжить строить свой квартал "Дружный" на части этого участка. В квартале также планируют работать ИСК "Союз", "Алгоритм", возможно, "Адалин Строй", а также строительная компания, которую создаст ЖБИ "Сибири" — предприятие, решившее выйти на рынок строительства жилья. Сам "Барнаулкапстрой" займется строительством инженерных сетей. Отметим, что осенью 2016 года здесь начали активно "выселять" собственников гаражей.

Пока большая часть строителей не готова комментировать свое участие в новом проекте. Ответить на вопросы altapress.ru согласился только Юрий Гатилов, руководитель компании "Жилищная инициатива". Он не вполне доволен такой плотностью застройщиков в одном квартале, однако настроен оптимистично.

Такое внимание со стороны ведущих строительных компаний к кварталу на периферии города говорит о том, что строителям в центре не так уж уютно, как хотелось бы. При всех плюсах освоение каждого участка земли в центре сопряжено с колоссальными временными и финансовыми затратами: довольно часто компаниям приходится расселять ветхое жилье, собственники которых понимают его ценность и стараются получить как можно больше. "Квартальная" застройка в этом смысле сопряжена с гораздо меньшими рисками и проблемами.