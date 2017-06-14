Власти Алтайского края нашли способ оживить "Демидов Парк" и обеспечить медиков квартирами

Начиная с мая 2016 года компания "Аспект" (входит в ГК "Партнер") приостановила строительство дома в новоалтайском ЖК "Демидов Парк" на улице Прудской, 40.

Это одна из самых больших новостроек Алтайского края, дом рассчитан на 765 квартир. Застройщик заключил 485 договоров долевого участия в строительстве с 563 гражданами. Региональная госинспекция сообщает, что по состоянию на апрель от них поступило около 500 млн рублей. Но чтобы достроить дом, нужно еще 250 млн рублей, плюс 80 млн — на коммунальные сети.

В резерве у застройщика было 235 квартир. Продав их, он мог бы получить достаточно средств для завершения строительства. Однако продажи долевок в доме остановились. В августе 2016 года на рабочей встрече у губернатора представитель ГК "Партнер" Александр Данилов пояснил, что из-за кризиса упали продажи квартир, средств на завершение объекта недостаточно. Компания пыталась получить кредит в банке, но ей отказали. Более того, на встрече с губернатором Александром Карлиным выяснилось, что часть дольщиков не застрахована. А это могло бы повлечь за собой большие неприятности в случае банкротства компании.

Ситуация сложилась жесткая. Губернатор потребовал составить дорожную карту, которая бы описала этапы возобновления строительства. Новоалтайская администрация создала рабочую группу для курирования процесса. Возглавил ее сегодняшний мэр города Сергей Еремеев (он пришел на смену Борису Парадовскому, ушедшему в отставку в августе 2016 года).

Стройку разморозили в сентябре того же года, но жизнь на ней едва теплилась. 27 января 2017 года краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения компании "Аспект" — застройщика ЖК "Демидов Парк" — до 27 июня. А весной 2017-го проект покинул и один из основных подрядчиков, забрав с собой бетонный завод. Тогда Госинспекция Алтайского края не исключала, что дольщикам придется создавать ЖСК и достраивать дом собственными силами.

Дольщики проекта заняли активную позицию и начали выносить сор из избы. Они создали собственный сайт, требовали признать их обманутыми, а в апреле приняли участие во всероссийском съезде обманутых дольщиков, который проводила КПРФ.

Переломный момент наступил в конце мая, когда застройщик впервые с начала финансовых трудностей встретился со своими дольщиками в Новоалтайске. Тогда Владимир Шрамко, генеральный директор "Аспекта", рассказал, что в сентябре 2017 года в эксплуатацию введут первую-четвертую секции, в декабре — пятую-седьмую. Также спикер пообещал, что как только "Аспект" выйдет из процедуры наблюдения, начнет возвращать всем кредиторам денежные средства. Кроме того, дольщикам выплатят неустойку за задержку ввода дома, которая согласно Закону ФЗ № 214 "О долевом участие в строительстве..." составляет 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Действительно, стройка ожила, рассказывают жители Новоалтайска. Работы пошли более интенсивно. Источник altapress.ru рассказал, что активизация работы связана с поступлением в проект бюджетных средств.

В пресс-службе минстроя Алтайского края altapress.ru подтвердили, что подчиненное им региональное жилищное управление (занимается покупкой квартир для льготных категорий граждан) планирует выкупить квартиры в ЖК "Демидов Парк" и передать их региональному минздраву. Те, в свою очередь, смогут заселить в них медиков, которых будут приглашать на работу в противотуберкулезный диспансер, когда его достроят.

Пока соответствующие аукционы не объявили. Какой именно объем средств будет потрачен на покупку квартир, сколько их планируют купить — также неясно.

В пресс-службе не уточняют, из каких источников будут финансировать проект. Однако в конце 2016 года на рабочем совещании губернатор края Александр Карлин рассказывал, что краевой адресной программой на 2017 год предусмотрены деньги на строительство домов для работников бюджетной сферы. Тогда он уточнил, что в Новоалтайске планируют построить дом для медиков: "Это жилье для очень специфической группы. Нам нужно будет заинтересовать медиков, чтобы они работали в новом противотуберкулезном центре, который построен в Белоярске на границе с Новоалтайском. Дом будут строить для них и для наиболее ценных специалистов других больниц города".

Справка

ЖК "Демидов Парк" — это проект, который должен развернуться на 25 гектарах в Новоалтайске. Всего в нем запланировано 15 высотных домов на 5 тыс. квартир общей площадью 200 тыс. кв. метров. В комплексе предусмотрен собственный парк площадью более 5 гектаров. Также здесь спроектировано три детских сада, школа, парковки, торгово-развлекательный центр с фитнес-клубом.