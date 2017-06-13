Власти Барнаула требуют снести здание, "засветившееся" в уголовном деле экс-мэра Савинцева

В материалах уголовного дела Игоря Савинцева поначалу фигурировали пять участков, но к завершению судебного процесса речь шла уже о трех. Суд, по существу, признал, что они были выделены незаконно.

И еще 19 мая прокуратура Алтайского края опубликовала заявление прокурора Барнаула Владимира Елизарова о необходимости вернуть участки в муниципальную собственность.

В тот же день, 19 мая, горадминистрация подала исковые заявления в арбитражный суд к фирме "Технология", в котором потребовала признать недействительными договоры аренды двух участков: на Пролетарской, 89 и Никитина, 116, участки вернуть городу, здание, уже возведенное на Пролетарской, снести.

22 мая суд запретил Росреестру совершать какие-либо регистрационные действия с двумя участками и зданием на Пролетарской.

Справка

Чем известно ООО "Технология"? Учредителем и руководителем фирмы "Технология" является Владимир Пальшин, при этом следствие считало, что за его спиной стояли сыновья Игоря Савинцева. Фирма была зарегистрирована в Барнауле, а в 2015 году сменила "прописку" на Омск, ул. Гагарина, 2. По этому же адресу в 2014 году перерегистрировалась и фирма Дениса Сучкова (друга сыновей экс-мэра) "ЭкоГрад", к этому моменту она сменила название на "Биосфера". "Технология" засветилась и в деле УК "Доверие", по которому был осужден Максим Савинцев, сын экс-мэра. Именно она приобрела 25-процентный пакет акций УК "Доверие" на первых торгах.

Здание под снос

На участке по ул. Пролетарской, 89 (его площадь 681 кв метр) возведено трехэтажное офисное здание с подвалом. Еще в ходе строительства источник altapress.ru утверждал, что изначально разрешение на строительство выдали на здание с меньшим количеством этажей - он удивлялся, как оперативно мэрия утвердила изменение этажности.

Договор аренды этого участка заключен 22 июня 2011 года на три года, указано в материалах другого арбитражного разбирательства. А вот само офисное здание было самовольной постройкой. В июле 2015 года, когда Игорь Савинцева был уже подозреваемым по уголовному делу, комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула отказался выдать разрешение на ее ввод в эксплуатацию, ссылаясь на отсутствие всех нужных документов.

В дальнейшем представитель фирмы "Технрлогия" обратился в суд, который признал за ней право собственности на здание. Решение суд вынес 12 августа 2015 года - на следующий день после отставки мэра Савинцева. Мэрия это судебное решение не обжаловала.

Ближайшее заседание суда по иску о возврате участка и сносе здания назначено на 27 июня.

Участок вернуть

За участок на ул. Никитина, 116 уже выделенный фирме "Технология", в 2015-2016 годах попытался побороться Павел Бадажков - человек, известный ведением в судах больше сотни земельных споров. Еще в 2012 году он сам претендовал на этот участок, утверждая, что он нужен ему для строительства офисного здания. В мэрии ему отказали.

Из материалов иска Бадажкова к горадминистрации следует, что договор аренды на этот участок был заключен 16 июня 2011 года с той же фирмой "Технология" (то есть неделей раньше, чем по участку на ул. Пролетарской). Фирма намеревалась построить здесь здание общественного назначения. Бадажков же заявлял на суде, что договор аренды заключен без торгов и с нарушением закона.

На суде прозвучало, что "Технология" была единственным претендентом на участок. Но Бадажков не был стороной, которая вправе оспаривать законность его выделения. Участок так и остался в аренде у "Технологии".

Заседание суда по иску горадминистрации о возврате участка в собственность муниципалитета состоится 29 июня.

...И гостиница на Змеиногорском тракте

В уголовном деле Игоря Савинцева фигурировал еще один участок - на Змеиногорском тракте, 83. В 2009 году мэрия сообщала, что здесь планируется построить хоспис.

Участок был выделен фирме "Транс-инвест", зарегистрированной в Омске по той же ул. Гагарина, 2, что и фирмы "Технология" и "Биосфера". Ее учредитель и директор — все тот же Владимир Пальшин.

По данным ДубльГИС, на этом участке находится частный дом в два этажа. Свидетели по делу Игоря Савинцева говорили, что это коттедж для его сына Максима Савинцева. Но горадминистрация еще в 2015 году опубликовала информацию, что 17 апреля фирме "Транс-Инвест" выдано разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы по этому адресу.

Так или иначе, 18 мая прокурор Барнаула подал иск о признании отсутствующим права собственности фирмы "Транс-Инвест" на этот объект с требованием наложить на него арест. Будет ли прокурор требовать его сноса, пока неясно.

Предварительное заседание по заявлению прокурора пройдет в Центральном районном суде 29 июня.