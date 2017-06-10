Недвижимость

На рынке новостроек Барнаула ждут всплеска продаж квартир

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Сегодня, 12:37.
Недвижимость

На рынке строящегося жилья в Барнауле появились предпосылки для увеличения объема продаж квартир у застройщиков. На динамику повлияют два существенных фактора: сократившейся объем предложения и "потеплевшие" условия по ипотеке, рассказал сайту altapress.ru Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края. 

Наружный грузо-пассажирский лифт. Строительство.
Наружный грузо-пассажирский лифт. Строительство. Фото : Анна Зайкова.

Мишустин отмечает, что на рынке ипотеки между банками все отчетливее видна конкуренция: "Недавно Сбербанк объявил о снижении ставки, думаю, что в скором времени аналогичное заявление сделают ВТБ и другие банки". Плюс предложение новостроек существенно сжалось по сравнению с 2014-2015 годами. Ввод многоквартирных домов упал на 60,9% к уровню прошлого года, приводит краевую статистику Алтайкрайстат за период с января по апрель 2017 года. В Барнауле ввели только 59,5 тыс кв. метров — 17% от плановых показателей по 2017 году.

Все это позволит концентрировать поток покупателей на существующих стройках. Более того, эксперт полагает, что эти два фактора помогут рынку затормозить и даже прекратить падение как по объемам строек, так и по цене квадратного метра.

Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Снижать цены уже некуда. Это приведет к разорению строителей. Более того, я не согласен с теми, кто говорит: цена "квадрата" новостроек падает. Да есть отдельные акционные предложения, есть дома, в которых застройщик смог предложить более низкую цену потому что, например, он меньше потратил денег на подключение к сетям или участок ему достался почти бесплатно. Но в целом по компании он продает квартиры по одной цене.

Как факт: строители готовятся к росту продаж, в том числе осеннему всплеску, и активно рекламируют дома. Они предлагают покупателям побывать в шоу-румах: квартирах, где делают ремонт, чтобы показать, что именно получит дольщик. В некоторых шоу-румах делают ремонт из более дорогих материалов, подбирая индивидуальные решения интерьера. Так организуют продажи в уже введенных в эксплуатацию домах, в которых еще много квартир без хозяев. Кроме шоу-румов застройщики предлагают посмотреть на интерьер квартиры в 3D-очки. Проекция позволяет "прогуляться" по помещениям с разными планировками и выбрать подходящую. Предложение используют как альтернативу или дополнение к экскурсиям по новостройкам.

Между тем сайт "Недвижимость Алтая" опубликовал отчет о майских ценах на недвижимость в новостройках. По оценкам издания, квадратный метр подешевел на 280 рублей, опустившись до 42,2 тыс. рублей. По данным портала, новостройки краевой столицы начали дешеветь с октября 2015 года. На этот период пришелся пик цен: квадратный метр продавали по 44,6 тыс. рублей. Затем цена ежемесячно уступала по несколько сотен рублей, лишь иногда отыгрывая потерянное. Последний всплеск пришелся на декабрь 2016 года. Тогда "квадрат" прибавил 1 тыс. рублей до 42,8.

Факт

Наибольшее число предложений сосредоточено в районе Новостроек – 39%, на втором месте – Центр с показателем в 33%. Третье место у района Павловский тракт – 5,6%, хотя до этого времени "бронза" была у района Ближе к Центру. Нет предложений в новостройках в поселках Южном и Силикатном.

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