Недвижимость

Власти Барнаула засекретили от СМИ заседание градсовета

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Сегодня, 09:58.
Недвижимость

Администрация Барнаула отказала altapress.ru в аккредитации на ближайшее заседание градостроительного совета, которое состоится 23 июня. В пресс-центре мэрии уточнили, что решение касается всех СМИ.

Новое здание администрации Барнаула на улице Гоголя.
Новое здание администрации Барнаула на улице Гоголя. Фото : Олег Богданов.

Руководитель пресс-центра Юлия Павлинова пояснила, что мероприятие не предполагает присутствие журналистов в связи с "особенностью повестки".

По данным altapress.ru, в пятницу градсовет обсудит, например, строительство автомойки, а также объекта инфраструктуры на проспекте Энергетиков.

Еще один пункт — реконструкция административного здания на Гоголя, 58. По данным 2ГИС, на этой улице нет дома 58 (без литеры), но есть 58а и 58б. На днях, 14 июня, в здании 58а произошел пожар.

Председатель комитета информационной политики мэрии Барнаула Станислав Тетерятник не ответил на звонок altapress.ru.

Заседания градсовета предполагают открытый характер: на них присутствуют не только чиновники, но и архитекторы, представители компаний, которые защищают проект, риэлторы, а также общественность. Сами архитекторы не раз отмечали, что важно открыто освещать проекты, которые изменят облик города. Однако в администрации города по неясным причинам решили закрыть этот процесс от СМИ и горожан.

Подобная политика уже имела негативные последствия для города. Обсуждение проекта генерального плана развития Барнаула до 2036 года также проходило за закрытыми дверями. СМИ и общественность довольствовались обрывочными сведениями и фактами. В результате это не позволило своевременно внести правки в документа и насторожило горожан, которые бойкотировали первые публичные слушание по проекту. Учитывая силу протеста, мэрия отменила другие намеченные слушания и отправила генплан на доработку. Как сообщают эксперты, принять его к работе можно будет только года через полтора. 

Отметим, что год назад в градосовете поменялся состав экспертов. В июне 2016-го из него выбыли четыре известных в Барнауле архитектора: Александр Деринг, Петр Анисифоров, Михаил Шмидт и Сергей Черепанов. Вместо них судить о том, как и какими зданиями нужно застраивать краевую столицу, планировали строители. В их числе Нодар Шония, руководитель компании "Селф", которому тогда пророчили покупку Барнаульского сереброплавильного завода — самого значимого для города памятника архитектуры. И который в итоге купил его весной 2017 года вместе с другим известным предпринимателем Евгением Ракшиным, соучредителем компании "Мария-Ра". Решение мэрии вызвало резонанс в среде архитекторов и простых горожан.

В мае 2017 года мэрия вновь изменила состав градосовета и, например, вернула Анисифорова. Кроме того, документ возложил контроль за исполнением постановления на заместителя главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Дёмина. 

Из положения о градосовете

Совет создан в целях содействия осуществлению единой градостроительной и архитектурной политики на территории городского округа — города Барнаула Алтайского края, повышения качества проектов, реализуемых на его территории.

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