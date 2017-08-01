Во сколько обойдется аренда жилья студентам Барнаула

Подселение

Это наиболее выгодный вариант съема жилья. Стоимость аренды составляет от 3 до 6500 тыс. рублей. В большинстве случаев в квартире есть вся бытовая техника, но арендатор должен быть готов проживать в комнате с другим человеком. Чаще всего соседок ищут девушки.

Алина,

студентка АлтГУ:

Я начала искать жилье в сентябре, когда только поступила в университет. Сейчас понимаю, что делать это нужно было раньше, потому что вариантов почти не было. К счастью, я нашла девочку, которой нужна была соседка. Мы живем вместе уже второй год. Думаю, что подселение — это лучший вариант для не очень богатых студентов, которые хотят знакомиться с новыми людьми. Главное здесь — найти общий язык с соседями.

Комната

Стоимость аренды сотавляет от 4 до 10 тыс. рублей. Многие арендодатели сдают комнаты только девушкам или семейным парам без детей. Чаще всего плата за электричество и коммунальные услуги уже включены в стоимость.

Анна,

арендодатель:

Последние 5 лет я сдаю комнаты только девушкам. Пару лет назад у меня снимал жилье парень. На первый взгляд, абсолютно приличный, в меде учился. Первый месяц с ним проблем не было, а потом соседи стали жаловаться на шум и крики по ночам. Обычно мы договаривались, что я прихожу за оплатой 23 числа. Но я решила неожиданно нагрянуть на день раньше. Подтвердились самые страшные опасения: дым коромыслом, стены испачканы, а на кухне несколько пьяных мужчин. Парень заплатил за испорченное имущество и съехал через два дня. С тех пор комнаты я сдаю только девушкам.

Студия

Стоимость аренды составляет от 5 до 20 тыс. рублей. В самой дорогой студии жильцов ожидает панорамный вид на Обь и современный ремонт. Во многих студиях проживать придется в секциях, как в общежитии. Кухня является общей для нескольких комнат.

Владимир,

арендодатель:

Я сдаю квартиры-студии в Барнауле больше 10 лет. К началу учебного года у меня никогда не остается свободных вариантов. Думаю, что это самое популярное жилье у студентов. Студии стоят дешевле, чем однокомнатные квартиры, но при этом арендатор получает полноценную миниквартиру. Часто в соседних комнатах также проживают студенты из близлежащих вузов, поэтому многие находят хороших друзей

Однокомнатная квартира

Стоимость аренды в центре города составляет от 7 до 20 тыс. рублей. В большинстве квартир есть вся необходимая техника и балкон.

Илья,

арендодатель:

В Барнауле у меня несколько однокомнатных квартир в центре. Чаще всего их снимают студенты и живут там на протяжении всей учебы. Я всегда заключаю договор с арендаторами и никогда не работаю через агентства. Студентам я бы советовал искать жилье самим на besposrednika.ru или avito.ru, потому что посредники за свои услуги берут немало.

Общежитие

В среднем месяц проживания в общежитии обойдется в 800 рублей. Официально вузы предоставляют место в общежитиях всем студентам, но на практике старшекурсники часто остаются без комнаты.