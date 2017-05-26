Где найти качественную школьную форму для детей

В магазине детских товаров "Алиса" школьную форму можно приобрести уже с 1 июня.
При разработке школьной коллекции учитываются требования Департаментов Образования, директоров школ и родительских комитетов.
Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.
В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к производству детских изделий, наша продукция проходит проверку сырья, сертификацию и трехуровневый контроль качества готовых изделий, соответствует всем нормам и требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов и не вызывает аллергических реакций.
Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.
"Алиса", детская одежда
- пр. Социалистический, 128
- ул. Балтийская, 12
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