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Где найти качественную школьную форму для детей

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В магазине детских товаров "Алиса" школьную форму можно приобрести уже с 1 июня.

Школьная форма.
Школьная форма. Фото : архив магазина детских товаров "Алиса".

При разработке школьной коллекции учитываются требования Департаментов Образования, директоров школ и родительских комитетов.

Школьная форма.
Школьная форма.

Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.

Школьная форма.
Школьная форма.

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к производству детских изделий, наша продукция проходит проверку сырья, сертификацию и трехуровневый контроль качества готовых изделий, соответствует всем нормам и требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов и не вызывает аллергических реакций.

Школьная форма.
Школьная форма.

Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Школьная форма.
Школьная форма.

"Алиса", детская одежда

  • пр. Социалистический, 128
  • ул. Балтийская, 12
     
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