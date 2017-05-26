Где найти качественную школьную форму для детей

При разработке школьной коллекции учитываются требования Департаментов Образования, директоров школ и родительских комитетов.

Коллекции созданы так, чтобы была возможность комбинировать изделия, как одного, так и разных цветов.

В связи с высокими требованиями, предъявляемыми к производству детских изделий, наша продукция проходит проверку сырья, сертификацию и трехуровневый контроль качества готовых изделий, соответствует всем нормам и требованиям санитарно - эпидемиологических правил и нормативов и не вызывает аллергических реакций.

Для производства изделий используются высококачественные ткани из натуральных и смешанных волокон.

"Алиса", детская одежда