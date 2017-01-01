Адвокаты хотят запретить СМИ освещать дело Денисовых

Перед началом заседания Татьяна Денисова заявила, что из-за публикаций в СМИ с последнего заседания ей стало плохо. Женщина заплакала и сказала, что ей неприятно читать то, что пишут об их деле. По ее мнению, СМИ разглашают конфиденциальную информацию, которая звучит на заседаниях. Она ходатайствовала об отложении судебного разбирательства.

Юрий Денисов против заявления жены не возражал. Он сказал, что тоже плохо себя чувствует из-за высокого давления.

Адвокаты поддержали ходатайства своих подзащитных и заявили, что к следующему заседанию подготовят письменное ходатайство о запрете присутствия СМИ на суде из-за огласки конфиденциальной информации.

Следующее заседание по делу назначено на понедельник, 20 февраля.

Напомним, бывшего вице-губернатор Юрия Денисова обвиняют в получении нескольких взяток, а его супругу Татьяну в нескольких эпизодах посредничества. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.

Справка

Согласно ст. 241 УПК РФ "Гласность" разбирательство уголовных дел во всех судах должно быть открытым, за исключением следующих случаев:

если разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны;

если рассматриваются уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет;

если рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;

если этого требуют интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц.

К обстоятельствам, из-за которых может быть принято решение о слушании дела в закрытом судебном заседании, могут относиться сведения, относящиеся к коммерческой, банковской, врачебной, иной профессиональной, а также личной и семейной тайне.