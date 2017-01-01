Бывшему вице-губернатору Денисову платили "вознаграждения" из субсидий и карманов педагогов

Перед заседанием Денисову вызывали "скорую помощь" в связи с приступом остеохондроза и повышенным давлением из-за гипертонии. Однако в итоге подсудимый смог участвовать в заседании.

Тамара Архипова охарактеризовала Денисова как делового, знающего своё дело человека. Потерпевшего Владимира Былкова, директора краевого педлицея, который фигурирует в эпизоде о взятке с вымогательством, она сочла "пробивным", деловым человеком, и отметила, что существование лицея в сегодняшнем виде — его заслуга. Напомним, по версии следствия Былков заплатил за сына Денисова взнос в гаражно-строительный кооператив в размере 100 тысяч рублей. Бывшего первого проректора АКИПКРО Наталью Калашникову, которая фигурирует в двух эпизодах дела, она назвала грамотным специалистом.

В 2008 году в крае начала действовать комплексная программа модернизации образования. Заказчиком выступил край, а непосредственным исполнителем работ по программе ГУ по образованию назначило АКИПКРО. На базе института была создана федеральная стажировочная площадка (ФСП).

По мнению следствия, Наталья Калашникова регулярно отдавала Денисову часть денег из тех, что шли на финансирование ФСП. Тамара Архипова заявила на суде, что проректор приходила к ней советоваться по поводу того, что Денисов отказался подписать ордер, по которому за выполненные им работы ему причиталась некая сумма денег. "Работу Юрий Николаевич выполнил, надо с ним рассчитываться, а ордер не подписывает", — передала слова Калашниковой на суде Архипова. Больше по этому поводу она ничего не пояснила, поэтому гособвинитель зачитала ее показания из дела.

Из этих показаний следует, что Денисов пригласил Архипову к себе в кабинет 9 марта 2016 года и сказал, что ее может вызвать следователь для дачи показаний по поводу средств, перечисляемых ФСП в АКИПКРО. В ходе разговора он спросил у Архиповой, может ли главбух АКИПКРО Крутикова слить какую-либо информацию органам следствия и попросил узнать у нее, вызывали ли ее и о чем спрашивали. Архипова пообещала поговорить с Крутиковой и сообщить о результатах разговора Денисову, но не успела — его задержали.

В 2014 году Архиповой стало известно, что Калашникова зарабатывает большие суммы денег на ФСП и часть из них передает Денисову за его участие в реализации проектов. О каких суммах идет речь, главбуху неизвестно, но брались они из субсидий по ФСП. Все это длилось несколько лет. Калашникова также брала деньги из своих заработков и зарплат сотрудников института. По сведениям главбуха, речь идет о крупных суммах. Так, в 2014 году в ходе ревизорской проверки выяснилось, что Калашникова заработала 600 тысяч рублей за месяц. Однако тогда проректор смогла доказать, что имела основания для получения этих денег.

Заявки АКИПКРО на получение средств, поступавшие в управление, не требовали дополнительного решения Денисова о перечислении денег (визирования), так как имелась ранее утвержденная смета и отдельное соглашение. Сотрудники управления с помощью его электронной подписи без его дополнительного согласия перечисляли нужные суммы в институт. Все вопросы Калашникова решала напрямую с Денисовым в обход курирующего зама.

Закон запрещает представителям власти работать в подведомственных им учреждениях. Денисов читал лекции в АКИПКРО и участвовал в проектах ФСП, но зарабатывать на этом не мог. По мнению следствия, его "зарплату" за это оформляли на других сотрудников. Так, по мнению следствия, Денисов получил 200 тысяч рублей через бывшего сотрудника управления образования, а затем АКИПКРО Николая Захарюту.

Главбух Архипова на суде заявила, что в 2010 году ей позвонил Захарюта. На тот момент он уже работал в комитете по образованию Бурлинского района. Захарюта заявил, что на его имя "списали" 200 тысяч рублей и спрашивал, вносить в декларацию о доходах или нет. На деле мужчина этих денег не получал. Архипова посоветовала ему внести их в декларацию, поскольку эти сведения проверяются. "Отчисление-то прошло", — сказала Архипова и подтвердила показания, зачитанные из дела.

Кроме того, главный бухгалтер помогла Денисову решить вопрос с пресловутым гаражом. По просьбе вице-губернатора она позвонила директору центра "Учпроснаб" Андрею Зворыгину, чья организация на тот момент располагалась в здании педлицея, и попросила выделить Денисову гараж. Зворыгин ответил, что все сделает, и далее Архипова за этим вопросом не следила. Сам Зворыгин на суде утверждал, что точно не помнит, кто из руководителей уведомил его о том, что этот гараж нужен Денисовым. "Я предпочел лишних вопросов не задавать", — сказал он.

По поводу жены Денисова Архипова пояснила, то Татьяна Михайловна была вхожа в управление, знакома с руководителями, ее все знали. Сама главбух утверждает, что общалась с женой своего руководителя исключительно на неслужебные темы, когда та приходила, чтобы сдать декларации о доходах.

Следующее заседание по делу назначено на пятницу, 17 февраля.

Напомним, Денисова обвиняют в получении нескольких взяток, а его супругу Татьяну в нескольких эпизодах посредничества. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч рублей до 2,25 млн рублей. В общей сложности в результате противоправной деятельности Денисов, как полагает следствие, получил более 2,5 млн рублей. По самой тяжкой статье Денисову грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (по другой статье до 90-кратной), Денисовой — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.