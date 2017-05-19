Александр Карлин назвал оптимальный размер курортного сбора в Алтайском крае

Глава правительства Алтайского края Александр Карлин рассказал, что после того, как примут закон, парламентарии края не установят максимальную величину сбора. По его мнению, оптимальный размер сбора —30-50 рублей с человека. Об этом он рассказал на "Медиалоге" 18 мая, сообщает официальный сайт правительства региона.
Напомним, в законопроекте о введении курортного сбора сказано, что размер "налога" не должен превышать 100 рублей в день с человека. Собранные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры края.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Это очень тонкий вопрос. Нам потребуется, с одной стороны, обеспечить сбор с отдыхающих, с другой — не сделать цену слишком тяжелой для потребителя услуги. Я думаю, что 30-50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего желанного гостя. За десять суток пребывания турист потратит в виде курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать — 450 рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки.
Губернатор посчитал, что курортный сбор с учетом 5,5 тыс. мест постоянного размещения в Белокурихе принесет бюджету города несколько десятков миллионов в год. Он также отметил, что на эти деньги создадут детские площадки, спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для отдыхающих.
Ранее altapress.ru сообщал, что Правительство России одобрило законопроект о введение курортного сбора с туристов, которые будут отдыхать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым. Эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. В законопроекте сказано, что платить курортный сбор будут все физлица, которые хотя бы 24 часа провели в гостинице, отеле или других средствах размещения.
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