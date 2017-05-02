Правительство одобрило законопроект о введении курортного сбора в Алтайском крае

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в своем выступлении на заседании кабмина рассказал, что за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Также субъекты-участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора. В законопроекте указан только его максимальный уровень — 100 рублей в день с человека, пишет ТАСС.

Эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства направят в развитие туристической инфраструктуры в регионах, которые участвуют в пилотном проекте. В Алтайском крае создадут Фонд развития курортной инфраструктуры, в который будут поступать деньги с курортного сбора. На эти средства можно благоустроить курортные зоны, отремонтировать туристические объекты.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, введение курортного сбора в регионах России может негативно сказаться на их туристической конкурентоспособности, передает ТАСС. Эксперт считает, что в законопроекте не решен ряд вопросов, которые мешают успешно реализовать проект. К примеру, остается неопределенным статус курортного сбора — это не налог, следовательно субъектам придется самим тратиться на сбор этих средств, отмечает Барзыкин.

В законопроекте сказано, что платить курортный сбор будут все физлица, которые хотя бы 24 часа провели в гостинице, отеле или других средствах размещения. Под категорию туристов также попадают люди, которые находятся в командировке.

После одобрения законопроекта в правительстве его отправят в регионы. Власти Алтайского края определят территории, на которых будут взимать с туристов курортный сбор, создадут фонд в краевом бюджете, утвердят размер ставки и порядок взимания сбора, а после будут контролировать проведение эксперимента. Собирать деньги будут предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих.

Ранее altapress.ru писал, что ввести курортный сбор на территории региона планировали в этом году. Однако так как при согласовании законопроекта возникли вопросы, проведение пилотного проекта решил отложить как минимум на год.