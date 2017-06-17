"Алтайкровля" задолжала своим работникам 12 млн рублей зарплаты

По данным ведомства, предприятие задолжало зарплату за март 2017 года. В связи с этим прокурор Новоалтайска возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора "Алтайкровли". Материалы направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу.

Требование об устранении нарушений прав граждан рассмотрели и удовлетворили. Задолженность по заработной плате перед 938 работниками предприятия погашена в полном объеме.

Ранее компания "Алтайкровля" фигурировала в другом скандале — новосибирские поставщики бумаги недополучили от нее 12 миллионов рублей. Новосибирская компания обратилась в арбитражный суд, решение оказалось в их пользу. Кроме того, "Алтайкровля" ведет рубки в бору в районе поселков Новосиликатный, Пригородный, Власиха и возле санатория "Медикал Эстейт" (бывший "Энергетик"). Рубки ведутся на законных основаниях, но барнаульцев возмущает этот факт. Местные жители не верят в то, что рубка идет по всем правилам, и называют ее "варварской". Общественники и экологи призывали арендатора пойти навстречу и добровольно ограничить рубки.

Справка

"Алтайкровля" — предприятие в Новоалтайске, производит кровельные материалы, упаковку, картон, бумагу, туалетную бумагу, салфетки. Принадлежит семейству известных алтайских предпринимателей Рыжаков. Глава семейства Николай Рыжак был в разное время депутатом АКЗС и Госдумы от партии "Единая Россия", его сын Евгений Рыжак также был депутатом АКЗС.