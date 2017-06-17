"Алтайкровля" задолжала своим работникам 12 млн рублей зарплаты

Прокуратура Новоалтайска добилась погашения зарплатного долга перед 938 работниками предприятия "Алтайкровля". Работникам задержали зарплату на общую сумму более 12 млн рублей.
По данным ведомства, предприятие задолжало зарплату за март 2017 года. В связи с этим прокурор Новоалтайска возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора "Алтайкровли". Материалы направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу.
Требование об устранении нарушений прав граждан рассмотрели и удовлетворили. Задолженность по заработной плате перед 938 работниками предприятия погашена в полном объеме.
Ранее компания "Алтайкровля" фигурировала в другом скандале — новосибирские поставщики бумаги недополучили от нее 12 миллионов рублей. Новосибирская компания обратилась в арбитражный суд, решение оказалось в их пользу. Кроме того, "Алтайкровля" ведет рубки в бору в районе поселков Новосиликатный, Пригородный, Власиха и возле санатория "Медикал Эстейт" (бывший "Энергетик"). Рубки ведутся на законных основаниях, но барнаульцев возмущает этот факт. Местные жители не верят в то, что рубка идет по всем правилам, и называют ее "варварской". Общественники и экологи призывали арендатора пойти навстречу и добровольно ограничить рубки.
Справка
"Алтайкровля" — предприятие в Новоалтайске, производит кровельные материалы, упаковку, картон, бумагу, туалетную бумагу, салфетки. Принадлежит семейству известных алтайских предпринимателей Рыжаков. Глава семейства Николай Рыжак был в разное время депутатом АКЗС и Госдумы от партии "Единая Россия", его сын Евгений Рыжак также был депутатом АКЗС.
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