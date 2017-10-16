Алтайские депутаты хотят запретить контактные зоопарки и фотосессии с животными в ТЦ

Представители краевого управления ветеринарии рассказали, что ежемесячно к ним поступает не менее пяти обращений о том, что животные из контактных зоопарков кого-то покусали. Иногда специалисты не могут узнать, как животное попало в регион, и есть ли у него какие-либо заболевания и прививки.

Депутат Андрей Осипов отметил, что сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который может запретить такую деятельность. Это не помешает включить такую норму в краевой закон до вступления федерального.

Что еще предложили внести в закон?

Руководитель приюта для бездомных животных "Ласка" Софья Куликова предложила добавить штраф для владельцев собак за бесконтрольный выгул. По ее словам, часто отловленных бродячих животных в их приюте забирают хозяева, которые не несут ответственности. Хотя во время "вольной прогулки" собака могла покусать людей.

Большинство участников заседания поддержали предложение, чтобы муниципалитеты могли определять места для выгула собак и территории захоронения животных.

По мнению представителей муниципалитетов, нужно запретить содержать собак в отдельно стоящих гаражах. По их мнению, животное долго находится в закрытом помещении, летом страдает от жары, а зимой — от холода. При этом далеко не все хозяева регулярно кормят и выгуливают питомцев.

Депутаты также затронули вопрос, который касается максимальной численности питомцев, которые могут находиться в квартире. Однако решили проработать решение к следующему обсуждению закона.

Участники заседания предложили направлять на оплату стерилизации неосвоенные средства, которые краевой бюджет выделяет на отлов и содержание бездомных животных.

Поступившие предложения приняли для работы над итоговым текстом закона. По словам Андрея Осипова, итоговый документ позволит навести порядок в обращении хозяев с домашними питомцами и позволит сократить численность оставленных животных.

Ранее altapress.ru писал, что 28 сентября депутаты АКЗС в первом чтении приняли законопроект о защите домашних животных. Согласно документу, владельцам запрещается содержать животных на балконах и лоджиях, лестничных клетках, чердаках и автомобилях, бить и травмировать питомцев, выгуливать их на детских и спортивных площадках, школьных дворах, пляжах и другое.