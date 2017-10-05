Разбор. Что изменится для владельцев животных в Алтайском крае после принятия нового закона?

28 сентября депутаты краевого заксобрания приняли в первом чтении законопроект о защите домашних животных. Altapress.ru выяснил, как изменится жизнь владельцев домашних животных, правда ли, что собакам запретят лаять по ночам и можно ли не соблюдать новый закон?
Существует несколько документов, которые в разной мере регулируют вопросы содержания домашних животных. Это законы о ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом благополучии, Гражданский и Уголовный кодекс. Но документ, который бы защищал права животных, окончательно не принят даже на российском уровне.
Андрей Осипов,
председатель правового комитета АКЗС:
Во многом местный закон повторяет требования федерального законопроекта о защите животных. Он носит профилактический, рекомендательный характер и говорит скорее о личной ответственности человека перед животным и окружающими. К примеру, за рубежом забирают в полицию, если останется что-то на газоне, когда вы гуляете с собакой. Мы же просто призываем: уважайте других людей, убирайте за своей собакой.
Будет запрещено:
1. Содержать животных на балконах и лоджиях, лестничных клетках, чердаках и автомобилях
2. Бить и травмировать животных, удалять когти, клыки
3. Проводить бои с участием животных
4. Пропагандировать жестокое обращение. Распространять фото- видео- материалы в СМИ и соцсетях
5. Выгуливать животных на детских и спортивных площадках, школьных дворах, пляжах
Теперь владельцы будут должны:
1. Убирать экскременты за своими животными в общественных местах, домах, парках, скверах
2. Следить, чтобы животное не спровоцировало ДТП
3. Размещать табличку "осторожно, собака", если животное содержится в частном секторе
Правда. Владельцам предлагают как-то договориться с питомцами, чтобы с 10 вечера до 8 утра они вели себя тихо.
Однако специалисты сомневаются, что это возможно.
Лариса Медведева,
декан факультета ветеринарной медицины АГАУ:
Как можно заставить собаку замолчать? Это нереально. Многое зависит от породы и воспитания. Служебные собаки воспитаны, поддаются дрессировке. Но если собака почувствует опасность - обязательно даст знать голосом.
Павел Махалов,
ветеринарный врач клиники "Айболит":
Невозможно запретить лаять собаке. Даже если воспитывать с детства, все равно поведение животного зависит от многих факторов. Существует операция по подрезанию голосовых связок. Но об этом просят в редких случаях, например, когда животное надолго остается в одиночестве, воет, лает, беспокоит соседей.
Правда. Но мнение ветеринарных специалистов по этому поводу неоднозначно.
Лариса Медведева,
декан факультета ветеринарной медицины АГАУ:
Эти животные останутся инвалидами. Чтобы кот не царапал мебель, приучайте его к когтеточке, воспитывайте, есть много способов!
Павел Махалов,
ветеринарный врач клиники "Айболит":
Иногда удаление когтей — это вопрос жизни и смерти. Владелец приносит кошку и говорит: "Она изодрала в доме все, что можно. Либо мы удаляем ей когти, либо усыпляем".
Необязательно. Такая возможность предусмотрена законом, но каждый владелец делает это на свое усмотрение.
Однако эксперты настаивают на необходимости регистрации и введении чипов. Чтобы без труда можно было найти владельца и вернуть питомца. Или наказать нерадивых хозяев, которые выкидывают животных на улицу.
Не совсем. Теоретически можно прийти в полицию и пожаловаться на собаковода, который не соблюдает закон. Но нет гарантии, что там примут ваше заявление и разберутся в проблеме. Просто потому, что пока нет документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными делами.
По словам руководителя фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александра Молотова, "исполнение закона могло быть более эффективным, если бы было заключено дополнительное соглашение с полицией". Но пока таких договоренностей нет.
Вероятно, полномочия за исполнением закона, как и сейчас, останутся за муниципальными властями. Механизм следующий: если человек заметил нарушение, то может обратиться в администрацию района. Там должны собрать административную комиссию. Руководствуясь статьей 71 краевого закона об административной ответственности, комиссия может назначить штраф. Его максимальная сумма не превышает 1,5 тыс. рублей для физических лиц и 10 тыс. рублей — для юридических.
Но, естественно, вызвать сотрудника администрации (как, например, наряд ППС), на место нарушения, не получится. При жалобе в комиссию заявитель еще должен доказать, что, например, соседская собака действительно лаяла всю ночь.
Следующее рассмотрение законопроекта назначено на 12 октября 2017 года.
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