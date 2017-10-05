Разбор. Что изменится для владельцев животных в Алтайском крае после принятия нового закона?

Сегодня, 07:34.
Жизнь

28 сентября депутаты краевого заксобрания приняли в первом чтении законопроект о защите домашних животных. Altapress.ru выяснил, как изменится жизнь владельцев домашних животных, правда ли, что собакам запретят лаять по ночам и можно ли не соблюдать новый закон?

Котик потягивается в тепле.
Котик потягивается в тепле. Фото: СС0.
1 Что это за закон и зачем он нужен?

Существует несколько документов, которые в разной мере регулируют вопросы содержания домашних животных. Это законы о ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом благополучии, Гражданский и Уголовный кодекс. Но документ, который бы защищал права животных, окончательно не принят даже на российском уровне.

Андрей Осипов,
председатель правового комитета АКЗС:

Во многом местный закон повторяет требования федерального законопроекта о защите животных. Он носит профилактический, рекомендательный характер и говорит скорее о личной ответственности человека перед животным и окружающими. К примеру, за рубежом забирают в полицию, если останется что-то на газоне, когда вы гуляете с собакой. Мы же просто призываем: уважайте других людей, убирайте за своей собакой.

2 Что изменится после принятия закона?

Будет запрещено:

1. Содержать животных на балконах и лоджиях, лестничных клетках, чердаках и автомобилях

2. Бить и травмировать животных, удалять когти, клыки

3. Проводить бои с участием животных

4. Пропагандировать жестокое обращение. Распространять фото- видео- материалы в СМИ и соцсетях

5. Выгуливать животных на детских и спортивных площадках, школьных дворах, пляжах

Теперь владельцы будут должны:

1. Убирать экскременты за своими животными в общественных местах, домах, парках, скверах

2. Следить, чтобы животное не спровоцировало ДТП

3. Размещать табличку "осторожно, собака", если животное содержится в частном секторе

Черный кот.
Черный кот.
3 Правда ли, что собакам запретят лаять ночью?

Правда. Владельцам предлагают как-то договориться с питомцами, чтобы с 10 вечера до 8 утра они вели себя тихо.

Однако специалисты сомневаются, что это возможно.

Лариса Медведева,
декан факультета ветеринарной медицины АГАУ:

Как можно заставить собаку замолчать? Это нереально. Многое зависит от породы и воспитания. Служебные собаки воспитаны, поддаются дрессировке. Но если собака почувствует опасность - обязательно даст знать голосом.

Павел Махалов,
ветеринарный врач клиники "Айболит":

Невозможно запретить лаять собаке. Даже если воспитывать с детства, все равно поведение животного зависит от многих факторов. Существует операция по подрезанию голосовых связок. Но об этом просят в редких случаях, например, когда животное надолго остается в одиночестве, воет, лает, беспокоит соседей.

4 Правда ли, что будет нельзя удалять клыки и когти?

Правда. Но мнение ветеринарных специалистов по этому поводу неоднозначно.

Лариса Медведева,
декан факультета ветеринарной медицины АГАУ:

Эти животные останутся инвалидами. Чтобы кот не царапал мебель, приучайте его к когтеточке, воспитывайте, есть много способов!

Павел Махалов,
ветеринарный врач клиники "Айболит":

Иногда удаление когтей — это вопрос жизни и смерти. Владелец приносит кошку и говорит: "Она изодрала в доме все, что можно. Либо мы удаляем ей когти, либо усыпляем".

Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
5 Обязательно ли регистрировать животных?

Необязательно. Такая возможность предусмотрена законом, но каждый владелец делает это на свое усмотрение.

Однако эксперты настаивают на необходимости регистрации и введении чипов. Чтобы без труда можно было найти владельца и вернуть питомца. Или наказать нерадивых хозяев, которые выкидывают животных на улицу.

6 Обязательно ли соблюдать закон?

Не совсем. Теоретически можно прийти в полицию и пожаловаться на собаковода, который не соблюдает закон. Но нет гарантии, что там примут ваше заявление и разберутся в проблеме. Просто потому, что пока нет документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными делами.

По словам руководителя фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александра Молотова, "исполнение закона могло быть более эффективным, если бы было заключено дополнительное соглашение с полицией". Но пока таких договоренностей нет.

Вероятно, полномочия за исполнением закона, как и сейчас, останутся за муниципальными властями. Механизм следующий: если человек заметил нарушение, то может обратиться в администрацию района. Там должны собрать административную комиссию. Руководствуясь статьей 71 краевого закона об административной ответственности, комиссия может назначить штраф. Его максимальная сумма не превышает 1,5 тыс. рублей для физических лиц и 10 тыс. рублей — для юридических.

Но, естественно, вызвать сотрудника администрации (как, например, наряд ППС), на место нарушения, не получится. При жалобе в комиссию заявитель еще должен доказать, что, например, соседская собака действительно лаяла всю ночь.

7 Когда примут закон?

Следующее рассмотрение законопроекта назначено на 12 октября 2017 года.

8 Можно ли внести предложения в закон?

Да. Депутаты заксобрания приглашают жителей края принять участие в обсуждении законопроектов о защите животных и соблюдении тишины

Ознакомиться с документами и оставить свои предложения можно здесь

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