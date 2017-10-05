Разбор. Что изменится для владельцев животных в Алтайском крае после принятия нового закона?

6 Обязательно ли соблюдать закон?

Не совсем. Теоретически можно прийти в полицию и пожаловаться на собаковода, который не соблюдает закон. Но нет гарантии, что там примут ваше заявление и разберутся в проблеме. Просто потому, что пока нет документов, по которым органы внутренних дел должны заниматься подобными делами.

По словам руководителя фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александра Молотова, "исполнение закона могло быть более эффективным, если бы было заключено дополнительное соглашение с полицией". Но пока таких договоренностей нет.

Вероятно, полномочия за исполнением закона, как и сейчас, останутся за муниципальными властями. Механизм следующий: если человек заметил нарушение, то может обратиться в администрацию района. Там должны собрать административную комиссию. Руководствуясь статьей 71 краевого закона об административной ответственности, комиссия может назначить штраф. Его максимальная сумма не превышает 1,5 тыс. рублей для физических лиц и 10 тыс. рублей — для юридических.

Но, естественно, вызвать сотрудника администрации (как, например, наряд ППС), на место нарушения, не получится. При жалобе в комиссию заявитель еще должен доказать, что, например, соседская собака действительно лаяла всю ночь.