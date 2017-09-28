Алтайские депутаты внесли изменения в Устав края

Депутаты краевого Заксобрания 28 сентября внесли изменения в Устав Алтайского края. Кардинальных корректировок в основном документе не произошло. Но теперь, согласно поправкам, депутаты могут приглашать к себе руководителей территориальных органов федеральных ведомств, чтобы они рассказали о своей работе. Кроме того, губернатор теперь должен будет включать в свой отчет сведения о состоянии лесопарковых зон (если они будут созданы).
Необходимость внесения поправок возникла из-за изменений федерального законодательства — Устав нужно было привести в соответствие ему.
За изменения Устава проголосовали 60 депутатов из 66 присутствовавших.
Против принятия корректировок высказались только коммунисты, выступившие за "стабильность краевой законодательной системы". Лидер другой оппозиционной фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов сообщил что в этом случае эсэры выступают “за” поправки в Устав, поскольку синхронизировать федеральное и краевое законодательство необходимо. И кроме того, право приглашать в парламент руководителей федеральных ведомств дает дополнительные возможности депутатам, подчеркнул Молотов.
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