Алтайские пенсионеры покажут свое умение делать селфи на компьютерном чемпионате России

Пенсионеры должны будут продемонстрировать владение поисковыми системами и найти нужную информацию, установить мобильное приложение на смартфон, опубликовать пост в соцсетях, сделать селфи и купить товар в интернет-магазине.

В соревнованиях примут участие пожилые пользователи компьютерной техники из разных уголков страны — от Калининграда до Сахалина. Чтобы подготовиться к чемпионату, команда из Барнаула прошла специальный образовательный курс "Мобильная академия" от оператора связи МТС. На этом курсе пользователи старше 50 лет учатся работать с гаджетами и мобильным интернетом. За два года программу освоили порядка 1 тыс. человек в разных городах России.

Курсы для пенсионеров по компьютерной грамотности появились в начале 2010-х годов, их организовывали операторы связи и разные социальные службы. Тогда пожилых людей учили пользоваться персональным компьютером. Курс "Мобильная академия" от МТС, ориентированный на обучение по использованию мобильных устройств, был разработан в 2015 году. Он стал актуален в связи с динамичным развитием мобильного интернета.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров в этом году проводится седьмой раз. Он организован Союзом пенсионеров России и правительством Санкт-Петербурга. Его цель — вовлечение представителей старшего поколения в процесс овладения компьютерными технологиями и их социальная адаптация в информационный среде.

Посмотреть соревнования можно на сайте. Начало трансляции в 10.00 по Москве.