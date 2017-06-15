Алтайские полицейские раскрыли кражу денег у студентки в поезде

Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России раскрыли кражу пяти тысяч у 17-летней студентки в поезде "Алейская — Барнаул". Девушку обокрала попутчица.
К полицейским на станции Барнаул обратилась жительница Алейска и рассказала, что во время поездки познакомилась с приятной попутчицей. По прибытию в краевую столицу девушка обнаружила пропажу денег, которые ей выдал опекун на несколько недель жизни в городе. Вместе с деньгами пропала и соседка по купе. Девушка самостоятельно попыталась вернуть деньги: нашла новую знакомую на вокзале и попросила отдать краденое, но получила отказ.
Несовершеннолетняя обратилась за помощью к сотрудникам ППС Алтайского ЛУ МВД России, которые задержали подозреваемую при выходе из железнодорожного вокзала.
Попутчица не стала отрицать свою причастность к преступлению, и призналась, что узнала о наличии денег от самой девушки. Во время задушевной беседы студентка рассказала новой знакомой о себе, своей семье и имеющихся деньгах. Когда девушка заснула, попутчица убедилась, что за ее действиями никто не наблюдает, и украла деньги.
Расследование уголовного дела завершено. 34-летней жительнице Барнаула предъявили обвинение в краже.
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