Алтайские синоптики дали прогноз на неделю: от +20 до мощного циклона

В выходные дни в крае сохранится антициклон с теплой погодой. Так, в воскресенье в крае потеплеет до +13+20.

Однако уже во второй половине дня 15 октября в западные районы края сместится небольшой циклон из Астаны. 16 октября циклон вызовет небольшие дожди и усиление ветра до 10-15 м/с.

Во вторник и в среду вновь вернется сухая и относительно теплая погода. Так, 16,17 и 18 октября температура воздуха в ночные часы будет колебаться преимущественно в положительном диапазоне: 0…+7. Днём в понедельник и вторник прогреется до +11 +16, а в среду температура воздуха повысится до +15+20.

Но во второй половине недели край накроет мощный глубокий циклон с запада. После этого в крае будет неустойчивая погода с дождями и похолоданием.