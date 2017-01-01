Алтайских производителей сливочного масла и оптовиков подозревают в сговоре

Ведомство проанализировало цены на сливочное масло по всей цепочке: от производителей сырого молока и переработчиков (производителей масла), до розничных магазинов Алтайского края. В результате установлено, что существенное повышение оптовых отпускных цен произошло в короткие сроки — с июня по сентябрь 2016 года у 11 хозяйствующих субъектов, наиболее крупных производителей и оптовиков. Как следствие — повышение розничных цены произошло уже позже.

В настоящий момент по этому эпизоду Алтайское УФАС возбудило дело по признакам картельного сговора.

Ранее антимонопольщики проводили мониторинг розничных цен на социально-значимые продукты питания, в том числе на мясо кур, молоко питьевое, морскую рыбу, свинины и говядины (кроме бескостного), картофель, белокочанную капусту, лук, морковь, яблоки, крупу гречневую.

Напомним, местные власти и производители объясняли рост цен на сливочное масло небывалым всплеском интереса к данному продукту. Как сообщал в конце прошлого года вице-премьер Александр Лукьянов, отгрузки масла в торговые сети идут даже с предоплатой. По мнению Дениса Зюзина, генерального директора компании "Киприно", связано это с тем, что в стране идет борьба с фальсификатом, который массово изымается из продаж, и закрытием серых схем поставок европейской продукции в нашу страну. При этом эксперт отмечал, что рост цен должен замедлиться.

По данным Алтайкрайстата на начало февраля, средняя стоимость сливочного масла в Алтайском крае составляет 437 рублей за килограмм.