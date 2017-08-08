Алтайский банк полностью перешел под контроль менеджеров и акционеров московского

В конце июля советник председателя правления "ФорБанка" (Москва) по правовым вопросам Юлия Синявская приобрела 5,7 тыс. акций "Народного земельно-промышленного банка" (НЗПБ), расположенного в Бийске. Приобретение позволило ей довести долю в уставном капитале бийского банка до 9,9%. Но самые серьезные приобретения произошли еще в конце июня: прежние крупные акционеры НПЗБ продали акции, теперь ими примерно в равных долях владеют менеджеры и акционеры "ФорБанка".
"Народный земельно-промышленный банк" создали по инициативе ФНПЦ "Алтай" как банк для группы компаний, исторически с ним связанных. У него единственное отделение в Бийске, расположенное по тому же адресу, что и ФНПЦ. В марте 2017 года в СМИ просочилась информация, что он объединится с "ФорБанком" — кредитным учреждением, тоже созданным в крае, но теперь зарегистрированным в Москве.
Однако схема объединения банка была не ясна, стороны ее не комментировали.
В конце июля, как стало известно altapress.ru, Юрия Синявская приобрела 5,7 тыс. акций акций НЗПБ. Судя по опубликованной на сайте банка информации, к тому моменту она уже владела крупным пакетов, в итоге ее доля увеличилась с 9,8997 до 9,9118%.
Но самые серьезные изменения в структуре собственности НЗПБ произошли 30 июня: ключевые акционеры бийского банка продали свои акции.
ЗАО Научно-производственный концерн "Алтай" продал пакет в 35,1959%, или 16 649 670 акций. ЗАО "Источник плюс" - пакет в 11,1214%, или 5 261 077 акций. "Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех" - пакет в 6,0472% (2 860 673 акций), Любовь Жаркова - 17,8033% (8 422 000 штук), Юрий Лобыкин - 9,8403% (4 655 026 штук). За один день около 80% акций бийского банка поменяли владельца.
Кто сегодня владеет акциями бийского банка?
По данным его сайта, около 90% принадлежит акционерам и топ-менеджерам "ФорБанка": Юрию Бобровскому (директор казначейства "ФорБанка", Москва, 9,97% в уставном капитале банка), Сергею Королеву (председатель совета директоров и зампредправления "ФорБанка", 9,97%), Александру Зайцеву (9,97%), Станиславу Баранову (9,97%), Игорю Косолапову (9,97%), Сергею Кузнецову (9,97%), Тимуру Баткину (9,97%), Елене Канунниковой (9,97%).
Все перечисленные физлица — акционеры "ФорБанка". Юлию Синявскую (9,9%) в числе акционеров "ФорБанка" не называют.
Серьезные изменения в НЗПБ произошли еще в мае. На годовом общем собрании акционеров был избран новый наблюдательный совет банка. Из девяти его членов семь представляют "ФорБанк". Из прежних членов набсовета позицию в нем сохранила Ирина Теплова, директор ЗАО НПК "Алтай" (Бийск), и Любовь Штукмастер, гендиректор "Народного земельно-промышленного банка". Состав правления не изменился.
В компетенцию набсовета Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка: определение приоритетных направлений деятельности банка, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, образование правления банка и досрочное прекращение его полномочий, избрание гендиректора банка и досрочное прекращение его полномочий и ряд других.
Целью объединения активов ранее источники в НЗПБ и "ФорБанке" называли укрепление позиций на рынке.
Справка
По состоянию на 31 декабря 2016 года зарегистрированный уставный капитал "Народного земельно-промышленного банка" состоит из 47 305 750 обыкновенных бездокументарных именных акций номиналом 4 рубля за акцию на общую сумму 189,2 млн рублей. Чистая прибыль банка на 1 апреля 2017 года составила 8,7 млн рублей. Собственные средства 345,4 млн рублей, привлеченные средства 526, 4 млн рублей.
Источник: отчет НЗПБ за первый квартал 2017 года.
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