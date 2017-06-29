Алтайский филиал Россельхозбанка профинансировал малый и микробизнес на сумму 1,7 млрд

С начала 2017 года на развитие субъектов малого и микробизнеса Алтайский филиал Россельхозбанка выдал порядка 1,7 млрд рублей кредитных средств (по состоянию на 15 июня). При этом объем кредитного портфеля по данному направлению превысил 3,6 млрд рублей, что составляет 10,5 % от общего портфеля филиала.
Большая часть заёмных средств направлена на финансирование сезонных работ. На эти цели выдано более 900 млн рублей, из которых свыше 700 млн рублей предоставлено в рамках программы льготного кредитования. Около 110 млн рублей были использованы на инвестиционные цели: строительство и модернизацию хозяйств, приобретение техники и оборудования, земель сельхозназначения.
В настоящий момент в РСХБ действует более 20 специализированных программ кредитования бизнеса, которые учитывают реальные потребности организаций различных отраслей экономики. Широкий выбор предложений Банка позволяет предпринимателям привлекать средства для финансирования всех этапов производства, переработки и реализации продукции, а также для расширения и модернизации бизнеса. Помимо кредитов, Банк предлагает полный комплекс услуг, таких как расчётно-кассовое обслуживание, депозиты, зарплатные проекты, банковские гарантии и другие.
Валерий Каменский,
заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:
"Оптимальные кредитные ставки, соответствие обслуживания высоким требованиям клиентов, а также индивидуальный подход позволяют нашему Банку расширять клиентскую базу и укреплять конкурентоспособность на рынке банковских услуг".
СПРАВКА
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.