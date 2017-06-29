Алтайский филиал Россельхозбанка профинансировал малый и микробизнес на сумму 1,7 млрд

Большая часть заёмных средств направлена на финансирование сезонных работ. На эти цели выдано более 900 млн рублей, из которых свыше 700 млн рублей предоставлено в рамках программы льготного кредитования. Около 110 млн рублей были использованы на инвестиционные цели: строительство и модернизацию хозяйств, приобретение техники и оборудования, земель сельхозназначения.

В настоящий момент в РСХБ действует более 20 специализированных программ кредитования бизнеса, которые учитывают реальные потребности организаций различных отраслей экономики. Широкий выбор предложений Банка позволяет предпринимателям привлекать средства для финансирования всех этапов производства, переработки и реализации продукции, а также для расширения и модернизации бизнеса. Помимо кредитов, Банк предлагает полный комплекс услуг, таких как расчётно-кассовое обслуживание, депозиты, зарплатные проекты, банковские гарантии и другие.

Валерий Каменский,

заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка:

"Оптимальные кредитные ставки, соответствие обслуживания высоким требованиям клиентов, а также индивидуальный подход позволяют нашему Банку расширять клиентскую базу и укреплять конкурентоспособность на рынке банковских услуг".

СПРАВКА

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.