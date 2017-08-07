Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с высоким уровнем преступности

В Алтайском крае за первое полугодие 2017 снизился уровень преступности. Однако регион все еще входит в пятерку лидеров с самым большим количеством преступлений. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ.
За январь-июнь в крае выявили всего 20 185 преступлений — это на 19,3% ниже, чем за этот же период в прошлом году. При этом предварительно расследовано 13 072 преступления, что на 19,2% меньше, чем в прошлом году. Показатель не раскрытых преступлений также снизился, но уже на 24,1% и составил 5 тыс. 652 преступления. Тяжких и особо тяжких преступлений было совершено 3 264, что на 19,9% ниже прошлогоднего показателя.
В пятерку лидеров по Сибири, кроме Алтайского края вошли Кузбасс (27 895 преступлений), Красноярский край (25 727 преступлений), Иркутская область (22 215 преступлений) и Новосибирская область (21 583 преступлений). Самым "спокойным" регионом Сибири оказалась Республика Алтай (2283 преступления).
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