Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с высоким уровнем преступности

За январь-июнь в крае выявили всего 20 185 преступлений — это на 19,3% ниже, чем за этот же период в прошлом году. При этом предварительно расследовано 13 072 преступления, что на 19,2% меньше, чем в прошлом году. Показатель не раскрытых преступлений также снизился, но уже на 24,1% и составил 5 тыс. 652 преступления. Тяжких и особо тяжких преступлений было совершено 3 264, что на 19,9% ниже прошлогоднего показателя.

В пятерку лидеров по Сибири, кроме Алтайского края вошли Кузбасс (27 895 преступлений), Красноярский край (25 727 преступлений), Иркутская область (22 215 преступлений) и Новосибирская область (21 583 преступлений). Самым "спокойным" регионом Сибири оказалась Республика Алтай (2283 преступления).