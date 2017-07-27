Алтайский край вошел в число регионов, где тратят много денег на подержаные авто

За 5 месяцев 2017 года жители Алтайского края потратили на покупку подержанных автомобилей 12,9 млрд рублей. В рейтинге регионов по этому показателю край занял 19 место. Это следует из результатов исследования аналитического агентства "Автостат".
По данным агентства, в январе-мае 2017 года жители Алтайского края поставили на учет 37,3 тыс. б/у автомобилей. Средняя стоимость сделок составила 345 тыс. рублей.
Лидером по выручке на вторичном рынке стала Москва (91 млрд рублей). Далее идут Подмосковье (около 63 млрд рублей) и Санкт-Петербург (44,2 млрд). Как отмечают аналитики "Автостата", на три столичных региона приходится четверть от всего объема выручки на вторичном рынке страны.
Среди нестоличных субъектов РФ больше всего денег на вторичном авторынке в Краснодарском крае (41,2 млрд рублей), Свердловской (23,6 млрд), Ростовской (23,3 млрд руб.) и Новосибирской (21,4 млрд) областях, Татарстане (20,6 млрд руб.), Приморском крае (19,6 млрд) и Башкортостане (19,3 млрд).
Напомним, за 5 месяцев 2017 года в Алтайском крае купили на 1,3% больше подержанных авто, чем за те же месяцы 2016 года. При этом на рынке вырос спрос на все популярные марки, кроме одной — Lada.
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