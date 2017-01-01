Алтайский министр сравнил акцию КПРФ в Рубцовске с международными санкциями

Как уже сообщал altapress.ru, в Рубцовске на 11 февраля намечена акция против нового подхода к предоставлению льгот. Напомним, теперь люди должны получать меры господдержки только по одному основанию — на их выбор. Но из-за этого часть льготников, в частности, "семипалатинцы" (люди, пострадавшие от испытаний на Семипалатинском полигоне), которые одновременно были ветеранами труда, лишились компенсации по оплате услуг ЖКХ.

В защиту "семипалатинцев", потерявших льготу, выступили и коммунисты, и депутаты Рубцовского горсовета. То, что недовольство проявилось именно в Рубцовске, не удивительно — ведь там живет 10-11 тыс. "семипалатинцев".

Михаил Дайбов пояснил: всем "семипалатинцам", которых это коснулось, будет восстановлено право получать компенсацию по оплате услуг ЖКХ (50% в пределах установленных краевых стандартов нормативной площади жилого помещения). Но отнюдь не потому, что этого добивались коммунисты.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Сегодня бытует мнение, что коммунисты эту тему поддавили в хорошем смысле, людей призвали на улицы. Ничего подобного.

По словам Дайбова, решение было принято оперативно до акций коммунистов потому, что, во-первых, министерство эту ситуацию увидело и, во-вторых, вовремя сообщило о ней первым лицам края. Как он пояснил, министерство ведет активный мониторинг реализации краевого закона №87-ЗС, принятого депутатами в прошлом году для упорядочения мер поддержки. Специалисты министерства (включая самого министра) выезжали в Рубцовск, когда проблема проявилась. И встречались с активом.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Мы доступно объяснили, что вы ничего не теряете за исключением одного из маленьких направлений — это компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг. Но, учитывая, что эта категория населения возрастная, на пенсии, и учитывая, что это определенные нагрузки для их семейного бюджета, мы эту информацию оперативно донесли первым должностным лицам нашего края. Это говорит лишний раз о том, что законы, которые мы издаем, не догма. И требуется, может быть, где-то даже ежемесячная настройка в зависимости от ситуации.

Министр затруднился назвать сроки внесения изменений в краевой закон и условия его вступления в силу (например, будет ли он действовать задним числом — с 1 января) - соответствующие поправки примут депутаты АКЗС. На вопрос журналиста, почему не предусмотрели сохранение льгот для "семипалатинцев" заранее, ответил: " В законе был принцип единообразия".

В любом случае он рассчитывает, что восстановление мер господдержки "семипалатинцам" успокоит тот "накал страстей, который происходит, при поддержке известной нам партии, хотя они поддавливают эту тему дальше".

При этом Михаил Дайбов отметил государственный подход к освещению темы лидера алтайских справороссов Александра Терентьева - тот заявил в интервью агентству "Банкфакс", что "наша партия не будет выводить людей на улицы". А вот действия коммунистов он сопоставил с глобальной политикой по отношению к России.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Рассматривая в более глобальной масштабе то, что происходит, те санкционные меры, которые направлены в отношении Российской Федерации, цены на нефть поддавили, это все и направлено на то, чтобы создать напряжение среди населения, вывести на улицы, раскачать.

После этого министр призвал коммунистов использовать другие площадки для того, чтобы обсуждать подобные вопросы.

Впрочем, сами коммунисты не отказались от намерений провести митинг. Акция согласована. Она пройдет, как и намечалось, 11 февраля в Рубцовске, но ждут на нее жителей и других городов. Об этом сообщила депутат АКЗС Вероника Лапина сразу после пресс-конференции, на которой министр высказал свои соображения.

Лапина говорит, что нерешенных вопросов еще очень много: кто-то уже отказался от статуса "семипалатинца" и теперь не знает, как быть. А вот других не устраивает, что уступку сделали только "семипалатинцам". Последний момент депутат АКЗС Людмила Суслова, с которой мы также обсудили тему, считает особенно важным: ведь за рубцовчанами, которые сумели объединиться, могут последовать и другие льготники.