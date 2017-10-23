Алтайский предприниматель в сфере ритуальных услуг пытался устранить своих конкурентов

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле 2016 года директора компании, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, назначили на должность руководителя службы ритуальных услуг МУП. После этого обвиняемый решил устранить конкурентов на рынке и стал создавать двум местным предпринимателям препятствия в их деятельности по захоронению умерших, предъявляя к ним незаконные требования и запреты работать на территории кладбища.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.