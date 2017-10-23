Алтайский предприниматель в сфере ритуальных услуг пытался устранить своих конкурентов

Сегодня, 15:17.
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В Славгороде вынесли приговор руководителю службы ритуальных услуг за "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", с использованием своего служебного положения. Мужчина мешал своим конкурентам работать.

Венки.
Венки. Фото: Открытые источники в интернете.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле 2016 года директора компании, осуществляющей деятельность в сфере оказания ритуальных услуг, назначили на должность руководителя службы ритуальных услуг МУП. После этого обвиняемый решил устранить конкурентов на рынке и стал создавать двум местным предпринимателям препятствия в их деятельности по захоронению умерших, предъявляя к ним незаконные требования и запреты работать на территории кладбища.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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