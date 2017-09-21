Алтайский Следком возбудил уголовное дело из-за подростка, который лишился рук из-за котенка

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ о том, что 16-летний подросток из-за удара током лишился рук, спасая котенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбудили по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
Следствие установило, что 8 июня 2017 года в барнаульском поселке Спутник парень попытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. Бойлерная находилась в непосредственной близости от охранной зоны высоковольтной линии электропередач, расположенной с нарушением законодательства. В результате мальчика ударило током, он получил сильные ожоги. Впоследствии ему ампутировали предплечия обеих рук.
Следствию предстоит установить связь между травмой ребенка и действиями сотрудников энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию электросетей.
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