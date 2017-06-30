В Барнауле подросток лишился рук, когда пытался спасти котенка

В Барнауле 16-летний подросток получил многочисленные ожоги и лишился обеих рук, когда пытался снять котенка с дерева. Об этом сообщил телеканал "Катунь 24".
Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло еще 9 июня в поселке Спутник. Мальчик увидел на дереве котенка. Чтобы снять его, он пошел по металлической трубе, которая идет от заброшенной бойлерной к дереву. В это время подросток случайно схватил провода, которые находятся над трубой. От удара током юноша получил многочисленные ожоги.
В больнице ему ампутировали предплечья обеих рук. По словам родственников, левую руку пришлось ампутировать сразу, за правую врачи боролись несколько недель, однако ее также пришлось ампутировать.
Сейчас идет доследственная проверка.
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