В Барнауле подросток лишился рук, когда пытался спасти котенка

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, ЧП произошло еще 9 июня в поселке Спутник. Мальчик увидел на дереве котенка. Чтобы снять его, он пошел по металлической трубе, которая идет от заброшенной бойлерной к дереву. В это время подросток случайно схватил провода, которые находятся над трубой. От удара током юноша получил многочисленные ожоги.

В больнице ему ампутировали предплечья обеих рук. По словам родственников, левую руку пришлось ампутировать сразу, за правую врачи боролись несколько недель, однако ее также пришлось ампутировать.

Сейчас идет доследственная проверка.