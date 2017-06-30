На Алтае 15-летний подросток утонул в озере

В Кулундинском районе на территории оздоровительного комплекса утонул 15-летний подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия днем 26 июня парень утонул во время купания в открытом водоеме на территории культурно-оздоровительного комплекса. Спасатель комплекса не смог своевременно оказать несовершеннолетнему помощь. Экстренная реанимация на месте не помогла. Молодой человек скончался.
Следствию предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за оказание услуг. На данный момент в компании проверяют документы, следователи опрашивают сотрудников и свидетелей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СКР по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что на берегу Чумыша 29 июня обнаружили тело 7-летней девочки. Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, девочка отдыхала с семьей на неорганизованном пляже в Залесовском районе. Девочка купалась в реке, в какой-то момент она резко ушла под воду. Тело унесло течением.
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