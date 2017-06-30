На берегу реки нашли тело 7-летней девочки из Барнаула

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, девочка отдыхала с семьей на неорганизованном пляже в Залесовском районе. Девочка купалась в реке, в какой-то момент она резко ушла под воду. Тело унесло течением.

Ведется доследственная проверка.