На берегу реки нашли тело 7-летней девочки из Барнаула

2028
Сегодня, 12:11.
Происшествия

В Алтайском крае на берегу Чумыша 29 июня обнаружили тело 7-летней девочки.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, девочка отдыхала с семьей на неорганизованном пляже в Залесовском районе. Девочка купалась в реке, в какой-то момент она резко ушла под воду. Тело унесло течением.

Ведется доследственная проверка.

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