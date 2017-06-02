Алтайский Следком закончил расследовать дело главного барнаульского следователя

Андрей Арестов

По версии следствия, начальник следственного управления УМВД России по Барнаулу предложил гражданину передать ему взятку за снятие ареста с имущества по уголовному делу, а также за его прекращение и последующее невозобновление предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве, которое находилось в ведении его подчиненных. Со своим знакомым он договорился о посредничестве.

В период с мая 2016 года по январь 2017 года сотрудник полиции частями получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 2 млн 200 тысяч рублей.

18 января 2017 года при получении одной из частей взятки полицейского задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Из МВД Арестова уволили еще в феврале 2017 года по отрицательным мотивам.