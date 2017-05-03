Алтайский суд вернул детей сбежавшей от мужа-дебошира жительнице Бердска

26 апреля краевой суд оставил в силе решение Яровского горсуда, который постановил вернуть детей матери.

В сентябре 2016 года яровчанка тайно сбежала с тремя детьми в Бердск от побоев мужа. Но разъяренный супруг нашел женщину и забрал среднего сына-первоклассника Данила и младшую дочь, 3-летнюю Арину. С Юлей остался старший ребенок от первого брака.

По словам адвоката Юлии Ренаты Ярославцевой, отец детей на заседание не явился и, возможно, пока не знает о том, что суд снова оказался не на его стороне. Все это время дети оставались с ним - мужчина не давал матери с ними видеться.

"Пока апелляционное решение не пришло в первую инстанцию, мы детей забрать не можем. Я думаю, в течение недели это произойдет", рассказала адвокат. Она также сказала, что первый класс средний сын ее клиентки будет заканчивать уже здесь, в Бердске. Сейчас многодетная мать ищет новое жилье, чтобы начать с детьми новую жизнь.