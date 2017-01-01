Американские сенаторы хотят лишить Трампа права снять санкции с РФ в обход конгресса

Ряд американских сенаторов планирует внести на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому для отмены санкций против России президенту США Дональду Трампу нужно будет получить разрешение конгресса, сообщает CNN.
Кроме того в документе о пересмотре отношений с Россией отмечается, что в случае, если Белый дом решит пойти на снятие или смягчение санкций против России, ему нужно будет предоставить конгрессменам доклад с подробным обоснованием такого шага. Также документ предполагает предоставление конгрессу 120-дневного периода для рассмотрения вопроса о смягчении санкций.
Согласно сообщению CNN, авторами документа выступили сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Бен Кардин (демократ).
Со своей стороны сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что многие сенаторы поддерживают законопроект.
"Я думаю, если бы была реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины и соблюдения условий, у нас наберется достаточно голосов, чтобы одобрить в Сенате (этот законопроект) и получить такое большинство голосов, которое лишило бы президента возможности наложить вето", — приводит телеканал слова сенатора.
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