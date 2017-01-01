Американские сенаторы хотят лишить Трампа права снять санкции с РФ в обход конгресса

Кроме того в документе о пересмотре отношений с Россией отмечается, что в случае, если Белый дом решит пойти на снятие или смягчение санкций против России, ему нужно будет предоставить конгрессменам доклад с подробным обоснованием такого шага. Также документ предполагает предоставление конгрессу 120-дневного периода для рассмотрения вопроса о смягчении санкций.

Согласно сообщению CNN, авторами документа выступили сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Бен Кардин (демократ).

Со своей стороны сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что многие сенаторы поддерживают законопроект.

"Я думаю, если бы была реальная угроза снятия санкций при отсутствии уважения к суверенитету Украины и соблюдения условий, у нас наберется достаточно голосов, чтобы одобрить в Сенате (этот законопроект) и получить такое большинство голосов, которое лишило бы президента возможности наложить вето", — приводит телеканал слова сенатора.