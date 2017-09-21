Американской учительнице грозит пожизненный срок за секс с четырьмя школьниками

Полицейские подозревают, что с января по апрель 2016 года 25-летняя Лорен Голайн состояла в интимных отношениях с четырьмя школьниками.

По данным издания, педагог отправляла ученикам "сообщения сексуального характера" и приглашала прийти к ней в квартиру.

Голайн созналась, что у нее был секс с четырьмя учениками. По ее словам, она была уверена, что один из учащихся старше 18 лет. При этом женщина заявила, что "из-за сложившейся ситуации она не хотела бы потерять мужа".

Первое судебное слушание по этому делу состоится 31 октября. В случае если вина Голайн будет доказана, ей может грозить до 40 лет тюрьмы или же пожизненное заключение, пишет Lenta.ru.