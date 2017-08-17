Арестован замглавы президентского летного отряда

Аналогичная мера пресечения избрана для второго фигуранта дела — начальника производства авиационно-технической базы СЛО Александра Рейхтмана.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц при закупке в 2016 году стендового оборудования для проверки гидросистем самолетов. По версии следствия, по тендеру стенды должны были быть новые и российского производства, а были закуплены уже побывавшие в эксплуатации голландские. "Следствие считает, что организатором схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов", — отмечает источник, пишет polit.ru.

Это уже не первый коррупционный скандал во ФГУП "Специальный летный отряд "Россия"". В апреле 2016 года Басманный суд арестовал восемь фигурантов дела о мошенничестве при закупке оборудования для самолетов авиаотряда "Россия" — по данным СМИ, речь шла о кондиционерах для лайнеров, которые закупались по завышенной цене. Самому бывшему гендиректору ФГУП Ярославу Одинцеву инкриминировали превышение должностных полномочий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест гендиректора специального летного отряда "Россия" Ярослава Одинцева.

По словам Пескова, Путину было доложено о решении суда, однако, как уточнил представитель Кремля, решение по мере пресечения не требовало согласования с главой государства.

Кроме того, представитель Кремля уточнил, что следственные действия никак не влияют на обеспечение деятельности администрации президента и самого главы государства.

Одинцев был помещен под домашний арест до 6 ноября по обвинению по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Ранее, весной текущего года, Басманный суд Москвы отправил под стражу трех фигурантов дела о мошенничестве при закупке оборудования для самолетов авиаотряда "Россия". Тогда были арестованы начальник службы закупок входящего в состав управделами президента "Специального летного отряда "Россия"" (СЛО "Россия") Игорь Коваленко, член конкурсной комиссии этого же ФБГУ Дмитрий Поздняков и один из руководителей ЗАО "Прибор-сервис" Алексей Меницкий. Всем троим было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Дело о мошеннических хищениях касается контракта о поставках и обслуживании систем кондиционирования для самолетов СЛО "Россия".

Справка

Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России. Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.