Фотофакты. Алтайскую достопримечательность внесут в список ЮНЕСКО

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Управление госохраны работает с 1 января 2017 года. Включение Денисовой пещеры в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО стало его первым большим проектом.

Александр Урбах,

начальник управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края:

Это самые серьезный исторический и археологический объект на территории края. Вывести его не международный уровень — стратегически важно для края, который хочет развивать свой туристический потенциал.

План работ с ЮНЕСКО утвердили в Минкультуре России. Сейчас управление ведет переговоры с новосибирским институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, который определит границы памятника, предмет охраны, подготовит исторические материалы. Оценивать предложение будет международная комиссия.

Александр Урбах,

начальник управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края:

Скажу сразу: процесс этот долгий. Окончательное решение могут принять примерно в 2021 году. Это связано с тем, что процедура регламентирована и некоторые ее этапы занимают год или больше. Однако мы будем стараться ускорить процесс.

Как археологический памятник Денисову пещеру открыли в 1977 году. Она знаменита тем, что здесь нашли останки человека, жившего около 30-40 тысяч лет назад. "Денисовский человек", он же homo altaiensis, значительно отличается от неандертальца и homo sapiens. Находку новосибирские археологи откопали в пещере в 2008 году. В 2010 журнал Nature опубликовал результаты генетических исследований фаланги пальца, которые доказали особенность "денисовца". В интервью altapress.ru Михаил Шуньков, замдиректора по научным вопросам Института археологии и этнографии СоРАН, рассказал, что найденный вид человека вымер, так же как и неандертальцы. По генетическим данным homo altaiensis — более архаичный вид человека, чем неандертальцы и современные люди.

Кроме останков человека, в Денисовой пещере ученые нашли украшения и предметы быта, которые рассказывают об их хозяевах. Они выглядят более прогрессивно и технологически, и морфологически, чем у неандертальцев, рассказал тогда ученый.

Справка

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. На 2016 год в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в России значилось 26 объектов, сказано на Википедии. В их числе Архитектурный ансамбль Кижского погоста, Московский Кремль и Красная площадь, Озеро Байкал, Золотые Алтайские горы и другие.