АСВ: Как вкладывать деньги в банк и как их вернуть, если отозвана лицензия

Как не ошибиться в выборе финансового партнера? Как быть, если наступил страховой случай и у кредитного учреждения отозвана лицензия? Об этом altapress.ru рассказали эксперты.

Остались за бортом

Сейчас в России в стадии ликвидации сейчас находится почти 320 кредитных организаций. В списке банкротов и алтайские "ветераны" "Зернобанк" и "Тальменка-банк", зарегистрированные в крае, и московские банки, филиалы которых работали в регионе. Все они заставили поволноваться тысячи вкладчиков. К счастью, большинство из них страховое возмещение получили или получат. Но не все.

23 января ЦБ РФ отозвал лицензию у "Тальменка-банка", одной из первых в Алтайском крае кредитных организаций. Проверка показала: около 1,2 тыс. вкладов не были отражены в его балансе (сведения содержатся в материалах дела о банкротстве). Такие вклады на сленге называют "тетрадными" – это потому, что недобросовестные сотрудники банка ведут их учет в отдельной тетрадке (или на другом неофициальном носителе), тем самым серьезно нарушая правила ведения отчетности.

И вот, когда начались выплаты страховки, АСВ отказало этим вкладчикам, сославшись на отсутствие в реестре обязательств банка сведений об открытом ими вкладе.

"Пока стоял в очереди за страховкой, наблюдал, как дела у других. Около половины не нашли себя в реестре", – рассказывал один из клиентов этого банка в соцсети в те дни, когда выплаты страховки только начались. Его наблюдения подтвердила проверка. "Тетрадные" вклады в "Тальменка-банке" были открыты на 1,5 млрд рублей. А вот официально учтенные обязательства банка перед физлицами составили 1,2 млрд рублей.

Не случайно Банк России сообщил на своем сайте, что направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ все сведения об операциях руководства "Тальменка-банка", имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.

Чистка продолжится

История с алтайским "Тальменка-банком" характерная, но не исключительная. СМИ описывали и случаи, когда топ-менеджеры банков выдавали фиктивные кредиты иностранным организациям, оформленным на них же, а после этого уезжали из страны, получив в свое распоряжение деньги вкладчиков.

Иначе говоря, наведение порядка на финансовом рынке будет продолжаться. Оздоровление банковской системы – неизбежный процесс, задача которого – удалить с рынка тех, кто ведет рискованную политику, нарушает законы и нормативы и ведет свой бизнес недобросовестно.

Факт

За какие "грехи" отнимают лицензию? Перечень их известен. Регулятор, обнаружив признаки недобросовестной работы или проблем, из-за которых могут пострадать вкладчики, сначала предупреждает о необходимости исправить нарушения. Нарушения не исправляются – лицензию отзывают.

Как работает система

Между тем интерес граждан к банковским сбережениям, несмотря на уход с рынка отдельных кредитных организаций, сохраняется. По данным отделения Сибирского ГУ Банка России по Алтайскому краю, за первые шесть месяцев 2017 года общий объем вкладов населения в регионе увеличился до 161 млрд рублей, или на 2 млрд.

"Мы продали бабушкину квартиру в деревне. Купить на эти деньги приличное жилье в Барнауле нельзя. Перебрали все варианты, как накопить деньги. Остановились на банке. Да, процентные ставки не очень высокие. Но зато вклады застрахованы", – объяснила жительница Барнаула Алина К.

В самом деле, система страхования вкладов работает в России без сбоев с 2004 лет. За это время размер страхового возмещения увеличился с 100 тыс. рублей до 1,4 млн.

Как устроена эта система?

Ежеквартально ее участники (а на 1 июля это 495 действующих банков) переводят 0,12% от суммы вкладов – это около 30 млрд рублей. Из этой суммы вкладчику и выплатят страховку, когда у банка отзовут лицензию. И даже если этих денег не хватит, Банк России компенсирует нехватку, обеспечив выплаты всем, поясняют эксперты АСВ.

Страховку получат и частные вкладчики, и индивидуальные предприниматели в сжатые сроки: обычно выплаты начинаются не позднее чем через 14 дней. Но через другое кредитное учреждение (банк-агент), отобранное Агентством по страхованию вкладов.

Факт

Как себя вести после того, как наступил страховой случай (отозвана лицензия) и было объявлено о начале страховых выплат? Алгоритм простой: приходите в офис банка-агента с паспортом и оформляйте заявление. В первые дни в офисах могут быть очереди. Но торопиться вовсе не нужно: страховку можно получить вплоть до завершения ликвидации банка. При этом деньги выдают в рублях. Если же ваш вклад был валютным, его переведут в рубли по курсу на дату отзыва лицензии.

Физлица получат страховку наличными или на указанный ими счет. Предприниматели – только переводом на счет.

"Горячая" линия АСВ: 8-800-200-08-05, по России звонки бесплатные.

Правила выбора банка

Как выбрать банк, чтобы не иметь проблем с возвратом денег?

Совет первый: остерегайтесь фальшивок. Убедитесь, существует ли вообще банк, в который вы хотите отнести деньги. Узнать об этом можно, например, на сайте ЦБ РФ. На различных интернет-ресурсах сейчас немало вопросов вроде: "Позвонили из банка N, предложили хорошие условия. Стоит ли ему доверять?" А банка N, как потом выясняется, нет и никогда не было.

"Если вы не уверены, настоящий ли это банк, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои фамилию, имя, отчество, данные паспорта, адрес, номера банковских карт и другие персональные сведения", – рекомендуют в Агентстве по страхованию вкладов.

Совет второй: изучите информацию. Итак, вы убедились, что банк настоящий. Выясните на сайтах ЦБ РФ и АСВ, является ли он участником системы страхования вкладов.

Отзывы о банке и рейтинги публикуют на различных интернет-ресурсах – они помогут вам сделать выбор. Особое внимание обратите на негативные отзывы. Многие банки имеют странички в соцсетях, и их сотрудники оперативно отвечают на вопросы.

В пользу банка свидетельствует его открытость и свободный доступ к информации в различных источниках. И наоборот: закрытость – плохая характеристика для финансового партнера.

Совет третий: сравнивайте ставки. Если проценты по вкладам заметно выше среднерыночных, если вы часто встречаете навязчивую рекламу банка, призывающую внести деньги под "хорошие" проценты, не исключено, что у банка трудности с ликвидностью и он нуждается в деньгах. А это должно вас насторожить. Сведения о рыночных ставках можно без труда узнать на сайте ЦБ РФ в разделе "Базовый уровень доходности вкладов". Данные на этой страничке каждый месяц обновляются.

Правила грамотного вклада

А теперь немного нюансов для тех, кто уже сделал выбор и готов вложить деньги. Начнем с того, что, выбирая вклад, надо узнать, попадает ли он под страхование: не все типы вкладов застрахованы! Altrapress.ru провел небольшой опрос в сети Facebook: знают ли об этом наши "френды".

О том, что страховое возмещение при отзыве у банка лицензии составляет где-то 1,4 млн рублей, слышали почти все. Входят ли в эту сумму накопившиеся проценты? Тут мнения разошлись. На самом деле, если сумма на вкладе вместе с причисленными процентами не превышает эту планку, возмещение выплатят полностью, пояснили altapress.ru в одном из банков. Иначе говоря, во вклад надо вносить менее 1,4 млн в одном банке.

А вот о том, что не на все вклады распространяется страхование, не имел представления почти никто.

Справка

Какие вклады не страхуются

Вклады на предъявителя

Средства на счетах адвокатов и нотариусов, открытых для ведения профдеятельности

Вклады в филиалах российских банков, работающих за рубежом

Средства, переданные в банк по договору доверительного управления

Деньги на обезличенных металлических счетах

Деньги, переведенные в "электронные кошельки"

Деньги индивидуальных предпринимателей на субординированных депозитах

Вложения физлиц в акции, облигации и другие ценные бумаги банка

Факт

Что делать, если в лопнувшем банке у вас был не только вклад, но и кредит? Ответ однозначен: продолжать исправно выплачивать долг и не надеяться на "взаимозачет" – он законом не предусмотрен. И обязательно сохранять все платежные документы. После отзыва лицензии информацию об изменении реквизитов для взносов по кредитам публикует АСВ. Дальнейшее обслуживание кредита может быть передано другому банку. Уточнить информацию о своей задолженности вы можете, обратившись во временную администрацию банка-банкрота.

Берегите документы

Еще одна типичная проблема российских клиентов – нежелание читать договор. При открытии вклада клиент, как известно, получает свой экземпляр, а к нему вдобавок – приходный ордер с отметками о том, что деньги внесены (или другой подтверждающий документ).

И эксперты настоятельно советуют: внимательно изучите сведения, внесенные в договор. Ведь возможны ошибки (случайные или умышленные), из-за которых вашей фамилии не будет в реестре, если лицензию отзовут.

Если вы после открытия вклада сменили фамилию, адрес, паспорт, не забывайте сообщить об этом в банк. Ну и, разумеется, берегите все документы, выданные при открытии вклада. Истории, когда сотрудники банка уничтожали базы данных о вкладчиках или не вносили каких-то клиентов в реестр (как в случае с тем же "Тальменка-банком"), встречаются.

И еще один совет для вкладчиков: пользуйтесь интернет-банком. Ведь "тетрадные" вклады плохо сочетаются с вашим "личным банковским кабинетом". И, кроме того, вы сможете быть в курсе движения средств на ваших счетах.

Больше доход – выше риск

Вообще же банковский вклад – наименее рискованный способ вложений. Подавляющее большинство вкладчиков банков, у которых отозвали лицензию, возмещение получили. По данным АСВ, в 2016 году страховые выплаты составили 568,4 млрд рублей, к концу года общий объем застрахованных вкладов достиг 24 трлн рублей – такие данные приведены в отчете АСВ за 2016 год.

При этом есть и другие финансовые структуры, которые позволяют накопить намного больше. Однако на этом пути нас может ждать не только прибыль, но и убыток.

Директор одной из барнаульских компаний Алексей С. вложил деньги в кредитный кооператив: ставки по вкладам на тот момент достигали почти 30% годовых! "Я знал, что в систему страхования включены только банковские вклады, и сознательно шел на риск", – пояснил он.

Поначалу все шло прекрасно: он накопил столько, что два года подряд ездил на эти деньги в отпуск. Но кооператив разорился. "Сейчас идет конкурсное производство, и на то, что вернется вся сумма сбережений, никто не надеется", – сокрушается Алексей.

Если в его кооперативе никто не вводил в заблуждение о страховании сбережений и Алексей знал, на что идет, то вкладчиков другого кредитного кооператива ("Альянс"), наоборот, заверили на все 100%: вклады застрахованы. Хотя, по словам экспертов, в подобных случаях чаще всего застрахованы не вклады, а сама организация.

И когда этот кооператив разорился, людям не вернули ни копейки – а жертвами обмана стали 253 жителя края. "Мы с мамой продали двухкомнатную квартиру, чтобы накопить на трешку, но все наши деньги испарились", – рассказывала нам одна из пострадавших.

Напомним и о финансовых пирамидах: несмотря на борьбу с ними ЦБ РФ, они продолжают появляться и выманивать деньги доверчивых людей. Только в августе в Интернете начала распространяться реклама структуры, которая обещает прибыль... до 10% в сутки! И ее распространителей ставка в 3650% годовых явно не смущает – авось кто-нибудь да клюнет. Надо ли говорить, что финансовая пирамида – верный путь к потере денег.