Авиадебоширам, попавшим в "черный список", запретят полеты на три года

Такая норма содержится в доработанном Госдумой законопроекте, пишет "Коммерсант".

Поправки к Воздушному кодексу предлагают создать "единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена". В него будут заносить данные граждан, нарушивших правила поведения на борту и создавших угрозу безопасности полета, а также жизни и здоровью других лиц.

Формировать реестр нарушителей предлагается авиакомпаниям. Технически процедура в законопроекте описана так: члены экипажа самолета составляют на гражданина акт, подписывают его, заверяют у командира экипажа. После этого данные в трехдневный срок отсылаются в Росавиацию, а там, в свою очередь, должны в течение пяти дней внести их в единый реестр. После того, как нарушителя внесут в "черный список", ему запрещены полеты и продажа авиабилетов на три года.

Единый реестр предлагают публиковать на сайте Росавиации, он должен быть обязателен для применения всеми авиакомпаниями. По данным газеты, исключения для авиадебошира смогут сделать лишь в том случае, если он летит на лечение, похороны близких родственников, берется сопровождать на борту инвалида или возвращается в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом, пишет bfm.ru.

Ранее "Аэрофлот" предложил бороться с авиадебоширами штрафами и "черными списками". За 10 лет эксперты компании зарегистрировали более 3 тыс. пассажиров, которые нарушили правила поведения на борту. Кроме того, примерно 6 тыс. пассажиров не допустили к вылету из-за нарушений до взлета.