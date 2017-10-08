Авиапассажирам нравится, когда пилоты шутят

Аналитики организации "Туту.ру" перечислили причины недовольства российских пассажиров компаниями в сфере авиаперевозок.
Выяснилось, что путешественников смущает невнятная речь пилотов.
Авиапассажиры также считают, что у летнего состава плохой английский.
Кроме того, те мало общаются с туристами. Так, путешественникам нравится, когда капитан воздушного судна рассказывает о чем-то интересном и шутит. Это может даже компенсировать негатив от задержек рейсов, говорится в исследовании.
К переносу вылетов по причине плохой погоды или технических неисправностей пассажиры относятся с пониманием, особенно если авиакомпания вовремя предоставляет воду, питание и проживание в отеле.
Опрошеннные также заявили, что перестанут бронировать билеты при отсутствии информации со стороны перевозчика, пишет "Росбалт".
Однако у "шуток пилотов" есть и другая сторона медали. Так, в августе десятки пассажиров американской авиакомпании United Airlines отказались от перелета после того, как пилот лайнера напугал их своими заявлениями. После двухчасовой задержки рейса пилот предупредил пассажиров, что они будут пролетать в районе сильных штормов и даже торнадо.
Затем пилот порекомендовал пассажирам познакомиться со своими соседями, не объяснив, для чего они должны это сделать. Он также сказал, что полет в Нью-Джерси будет "очень турбулентным".
Когда лайнер начал движение к взлетной полосе, летчик объявил по громкой связи, что у самолета обнаружена неисправность и путешествие снова задерживается. В итоге по меньшей мере 50 пассажиров решили отказаться от перелета. А самолет тем не менее прибыл к месту назначения без происшествий.
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