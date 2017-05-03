"Банк УРАЛСИБ" рассказал об итогах работы

По итогам 2016 года Банк значительно улучшил свои показатели по консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Капитал Банка увеличился до 63,3 млрд рублей, по сравнению с 58,4 млрд рублей на конец 2015 года. Прибыль Банка за 2016 год составила 2,03 млрд рублей, при этом меньший по сравнению с результатами 2015 года объем прибыли обусловлен тем фактом, что в 2015 году Банк осуществил разовое признание материальной выгоды от предоставленных Банку займов ГК "Агентство по страхованию вкладов". Без учета разового признания прибыль Банка за 2016 год существенно увеличилась, в том числе:

чистые процентные доходы выросли в 2 раза и составили 14,6 млрд рублей,

чистые комиссионные доходы остались на прошлогоднем уровне и составили 6,2 млрд рублей,

чистые доходы от операций с ценными бумагами, драгоценными металлами и валютами составили 4,6 млрд рублей против убытка по итогам 2015 года,

прочие чистые доходы составили 3,8 млрд рублей,

расходы на создание резервов и операционные расходы уменьшились по сравнению с 2015 годом, и составили 8,2 млрд рублей и 17,6 млрд рублей соответственно.

Справка

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: "В" Fitch Ratings, "B-" Standard&Poor’s и "Caa1" Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети "ATLAS" – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.